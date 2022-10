Carcedo: "Creo en este equipo y seguro que vamos a dar el do de pecho"

En la forma de decir las cosas siempre hay un valor añadido y Juan Carlos Carcedo, de discurso habitualmente pausado y hasta plano, mostró antes del partido ante el Villarreal B, donde pone su puesto en el banquillo del Real Zaragoza en juego en caso de no ganar, más fuerza que nunca en sus comparecencias desde que empezó en julio su andadura en el banquillo. Convencimiento, confianza, seguridad… Todo eso destiló el riojano. Todo eso resumido en una frase. “Creo en este equipo y va a dar el do de pecho seguro”, aseguró, pidiendo ese triunfo que no solo le permita seguir sino que cambie todo: “Necesitamos esa barrera psicológica de una victoria, que nos dé confianza y nos suponga cambiar el chip”.

La bolsa o la vida para Carcedo Su anterior partido en La Romareda ante el Oviedo acabó en un clamor contra él y, en medio, el zaragocismo vivió otra pesadilla en Santander, por lo que el "Carcedo vete ya" se puede repetir este sábado. “Entiendo perfectamente que reaccionaran así, somos hombres de fútbol, entendemos que el trabajo está siendo bueno, pero los resultados no llegan. Es normal que la gente pueda comentar situaciones”. Sin embargo, no contempla que eso se vuelva a repetir ante el Villarreal B porque “la afición en el momento en que nos vea saltar al campo verá que el equipo va a ir a full, con mucha intensidad y ganas. Y si somos capaces de ganar todo puede cambiar. Ya le ha pasado por ejemplo al Leganés”, insistió, pidiendo a sus jugadores estar “centrados en el partido, en salir y ganar cada duelo, en la presión, en ser dominadores, en buscar profundidad…. Si te centras en el juego, de lo demás te aíslas” "No temo un ambiente irrespirable porque sé que la grada va a apoyar como hace siempre. A la afición no le podemos pedir nada, solo darles las gracias, porque están siempre, pero tenemos que salir nosotros a tope” Con ese convencimiento, con la mentalidad positiva, Carcedo ni piensa en un ambiente irrespirable y “no lo temo porque sé que la grada va a apoyarles como hace siempre. A la afición no les podemos pedir nada, solo darles las gracias, porque están siempre, pero tenemos que salir nosotros a tope”, argumenta, sin mirar a lo personal, sin pensar en si se juega el puesto, aunque se lo juega y todo entrenador sabe cuándo llega ese partido vital. “Todo mi pensamiento es positivo y lo que pienso en que acabará el partido con un triunfo. Esa es mi mentalidad y positivismo. Eso es lo importante, salir concienciados y concentrados”, dijo, sin creer que fuera el partido más importante de su carrera, porque “todos lo son aunque algunos te marcan más”. "Noto la confianza de Sanllehí y Torrecilla a diario. Estoy con muchas ganas y fuerza. Creo por el trabajo que vemos todos los días y el equipo se merece que las cosas vayan bien y que tengamos esa victoria” Así, ratifica que está “con muchas ganas y fuerza. Creo por el trabajo que vemos todos los días y el equipo se merece que las cosas vayan bien y que tengamos esa victoria”, además de insistir en la confianza que le transmite Raúl Sanllehí y Miguel Torrecilla, director general y deportivo respectivamente: “La noto a diario, porque habló continuamente, en los entrenamientos o por teléfono. Solo puedo agradecerles eso, que estemos juntos en este camino. Somos hombres de fútbol, entendemos todas las situaciones, pero la confianza está ahí y me la demuestran”. Reconoce Carcedo que su equipo se ha caído en aspectos futbolísticos y que “estamos intentando recuperar algunos valores que había antes, como tener más la pelota pero con más profundidad”. Como no podía ser de otra manera, anticipa cambios tras jugar el miércoles y regresar de Santander después de hacerlo el domingo pasado ante el Oviedo. “Veremos cómo están los jugadores y habrá seguro que algún cambio. Hay que los que estén más convencidos y los que hayan recuperado antes” Francés y Bermejo y los cambios Como siempre, no dio pistas en el once, aunque sí reconoció las opciones de Francés de volver al equipo tras seis partidos sin jugar por su lesión en el codo: “Tiene posibilidades de entrar porque haremos algunos cambios”. Con Bermejo “apto y en perfectas condiciones” y Eugeni y Jairo como bajas por lesión, aunque el centrocampista ya ha empezado a hacer alguna parte del trabajo grupal tras su lesión en el muslo, la baja por sanción de Giuliano podría dar el sitio a Pape Makhtar Gueye por primera vez en el once. “Está cada vez más cerca, en un nivel de forma muy bueno y es una de las opciones que tenemos”, se limitó a decir sobre el senegalés, fichaje estrella y que no ha entrado de inicio. No parece fácil que lo haga habiendo solo dos delanteros, ya que Carcedo es amigo de guardarse un ariete en la recámara: “Es algo que tenemos que madurar. Si inicias con dos puntas puedes tener más opciones de inicio y luego puede ser que te quedes sin alguna opción”. "¿Gueye y Azón juntos? Es algo que tenemos que madurar. Si inicias con dos puntas puedes tener más opciones de inicio y luego puede ser que te quedes sin alguna opción” Tanto convencimiento mostró Carcedo que elogió al Villarreal B, “con un gran entrenador (Miguel Álvarez) de amplia experiencia y que trabaja bien con la gente joven. Posee calidad y futbolistas que han estado hasta en Primera”, pero que no quiso hablar demasiado del rival cuando una de las principales acusaciones contra él es precisamente esa, en pensar demasiado en el enemigo: “Me daría igual el rival con el que jugáramos. Hay que centrarnos en esa victoria, en creer y estar convencidos”. Ahora, falta trasladar eso al césped.