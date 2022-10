Acuerdo contra el parón

La posibilidad de que la competición de Primera y Segunda División se detenga se alejó sustancialmente ayer al conceder el PSOE, y de manera parcial el PP, dos de las tres principales peticiones de LaLiga para la Ley del Deporte en la Comisión de Cultura y Deporte en el Congreso de los Diputados. Ambos partidos accedieron a que el artículo 46 de la nueva ley regrese a su redacción de 1990 y cualquier modificación propuesta por la Federación Española necesite el informe previo y favorable de la Liga para ser aprobada. El PSOE, en una negociación exprés con LaLiga, aceptó también una enmienda en lo referido a los derechos audiovisuales y su comercialización conjunta. No hubo cesión en lo relativo a la capacidad de LaLiga para excluir a los participantes de una futura Superliga.

De esta manera, la posibilidad de que los clubs paren la competición se aleja considerablemente. Este jueves hay una asamblea extraordinaria convocada la semana pasada para decidir qué acciones tomar en contra de la Ley del Deporte cuando PP y PSOE retiraron las enmiendas que previamente habían aceptado. Tanto el Real Zaragoza como el Huesca son dos de los 39 clubs alineados con LaLiga y que hubieran apoyado cualquier tipo de acción propuesta. Aunque inicialmente la idea era plantear el paro este mismo fin de semana, finalmente se hubiera propuesto el fin de semana del 5 y 6 de noviembre, la siguiente jornada.

Se evita así una situación sin precedentes en el fútbol español que no está exenta de posturas encontradas entre los diferentes partidos políticos. El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco señaló, en un acto en Sabadell que «la Ley del Deporte no solo es de fútbol» y que «favorece la igualdad de todos». El presidente del CSD se «mostró abierto al diálogo» con Javier Tebas (presidente de LaLiga) con quien ha hablado en varias ocasiones, en referencia a la polémica con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. «Hay que hablar con responsabilidad y sensatez sin que haya amenazas previas», dijo.

La mayoría de partidos en el Parlamento se mostró contrario al actual texto, incluido Podemos, socio de Gobierno del PSOE: «El Parlamento no está para hacer la voluntad de Florentino Pérez, sino para defender el interés general», señaló. «Todo apunta a que ha habido una intervención de Florentino Pérez porque, si no, no se entiende que se esté apostando por un texto que tiene en contra a 39 de 42 clubs de fútbol», señaló su portavoz, Pablo Echenique. «No concebimos que pueda salir de esta cámara una ley que provoque por primera vez en décadas que pare la Liga de fútbol», añadió.

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Comisión de Cultura y Deporte, Guillermo Díaz, aseguró que la enmienda que registrará su grupo a la Ley del Deporte «dará seguridad jurídica a los clubs de Primera y Segunda división que tienen contratos firmados y que podrían verse afectados». Compromís y Vox también se mostraron públicamente en contra.

Las huelgas

La Liga se ha parado varias veces en España, sobre todo en los años ochenta, pero siempre por huelgas convocadas y secundadas por los futbolistas, en ningún caso por decisión de los clubs como podía haber sucedido ahora. La primera tuvo lugar en 1979, cuando los futbolistas exigían la abolición del derecho de retención, ser incluidos en la Seguridad Social y la supresión del entonces límite de edad para jugar en Tercera (23 años). En 1981 llegó la segunda, al reclamar el pago de las deudas pendientes, y duró dos jornadas. En la primera no hubo partidos y, en la segunda, los equipos alinearon a sus juveniles. El Real Zaragoza fue de los pocos que se mantuvo firme en la protesta.

En 1982 se convocó una a tres jornadas del final de la Liga, pero apenas tuvo seguimiento y se desconvocó al día siguiente. En 1984 también hubo paro en dos jornadas, en la primera los clubs volvieron a echar mano de los juveniles y la segunda no se disputó porque la justicia impidió que pudieran utilizar a los jugadores de categorías inferiores. Los clubs tuvieron que ceder, pagar sus deudas y dejar que los futbolistas participaran en las negociaciones sobre los derechos televisivos.

Hubo que esperar más de una década para el siguiente episodio, aunque en 1997 no llegó la sangre al río. Los jugadores protestaban entonces por el alto número de extranjeros en la competición pero la huelga se desconvocó antes de empezar la competición con el compromiso de limitarlos a partir de la temporada 2000-01. El mismo año se produjo la primera huelga de árbitros en la decimocuarta jornada. Fueron sustituidos por colegiados de Segunda B. En 2006 los trencillas volvieron a parar debido a los impagos de la Liga pero el reconocimiento de la deuda evitó los paros.

Los últimos casos han tenido como protagonista a la Asociación de Futbolistas Españoles. En 2010 la convocó por los problemas económicos en Segunda B y Tercera, pero no llegó a celebrarse. En 2011, con Luis Rubiales al frente, las deudas con 200 jugadores fueron el motivo para parar el campeonato y que no pudiera disputarse la primera jornada. En 2015 la AFE de Rubiales convocó otro paro contra el Real Decreto Ley audiovisual, pero la Audiencia Nacional la anuló a petición de LaLiga.