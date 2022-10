Eugeni pierde el paso

En el libreto de Carcedo Eugeni Valderrama tenía un buen sitio cuando el técnico riojano llegó al Zaragoza, por su calidad técnica, su capacidad de último pase y por el buen pie como lanzador de la estrategia. Eso era en julio. Cuatro meses después, el centrocampista tarraconense ha perdido por completo el paso para tener un rol muy secundario, acentuado por la lesión en el isquiosural que le tuvo cuatro partidos de baja. A su regreso, en dos encuentros, no ha tenido ni un solo minuto en una medular muy poblada, con hasta siete jugadores para esa zona.

Solo suma 140 minutos en los cinco partidos que le ha dado Carcedo. Tuvo plaza en el once ante el Levante y fue el primer relevo del equipo con solo 55 minutos. Su segunda titularidad, ante el Lugo, terminó al descanso. Además, ha salido desde el banquillo ante Las Palmas, Cartagena y Mirandés. Desde Anduva, en la séptima cita, no ha pisado el césped, con esa lesión de por medio en el partido ante el Zaragoza juvenil en un entrenamiento el 29 de septiembre.

Asegura el entorno de Eugeni que el centrocampista no va a bajar los brazos y que quiere convencer de nuevo a Carcedo para recuperar el rol que apuntaba a tener con el riojano y que sí tuvo con JIM tras su llegada en enero

Asegura el entorno de Eugeni que el centrocampista no va a bajar los brazos y que quiere convencer de nuevo a Carcedo para recuperar el rol que apuntaba a tener con el riojano y que sí tuvo con JIM tras su llegada en enero, después de desvincularse del Arouca luso. Entonces, fue clave en la mejoría zaragocista, con un sitio prácticamente fijo. Jugó en 16 partidos de 18 y en 15 de ellos en la alineación de inicio, teniendo en cuenta que ante el Ibiza, recién aterrizado y con solo un par de entrenamientos, fue uno de los dos partidos que no saltó al césped.

Eugeni siempre dio su peor versión cuando su rol fue secundario y tuvo que rebelarse

En Eugeni habita un futbolista de innegable talento y capacidad futbolística. Probablemente, un jugador con nivel de Primera División al que su irregularidad y sobre todo su mentalidad no le han permitido dar ese salto a la élite con un papel importante. No lo tuvo por ejemplo en el Huesca en la 20-21 ni con el Valencia en la 16-17 cuando se salía en el Mestalla y no tuvo minutos en el primer equipo valencianista en un año con tres entrenadores (Ayestarán, Voro y Pradelli), de esos cursos que suelen traer oportunidades y trenes para subirse en ellos.

Eugeni ha dado su mejor versión cuando se ha sentido importante, en el Badalona de Manolo González, en el Mestalla y en el Lorca con Curro Torres en el banquillo o en el Albacete con Ramis, con el que ofreció su mejor versión (33 partidos de Liga, ocho goles y 4 asistencias), a la que se acercó en el Huesca en su primer año en El Alcoraz tras su cesión al cuadro albaceteño y hasta en el Zaragoza el curso pasado. Sin embargo, cuando su papel ha sido discontinuo, cuando ha echado a faltar la confianza del míster, no ha sabido rebelarse ante esa adversidad, algo que bien puede repetir en esta temporada tan torcida por ahora para él.