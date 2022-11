El Zaragoza estrecha el cerco sobre el nuevo director deportivo

El Real Zaragoza centra ahora sus esfuerzos en la contratación de un director deportivo y luego de un entrenador por el puro orden lógico de las cosas, para que el técnico que llegue lo haga con el aval del nuevo responsable de la parcela deportiva, aunque ambas llegadas se esperan inminentes. Ahí, para los despachos, las negociaciones están más avanzadas, con tres candidatos para ese despacho que deja vacante Torrecilla, aunque algunas fuentes situaban ayer las opciones ya solo en dos. Uno de ellos es Juanan Pérez, exsecretario técnico en Osasuna, Betis o Getafe y que trabajó en el Atlético de Madrid como jefe de ojeadores.

El club ha sondeado a otros candidatos. Lo hizo con Rubén Reyes, que va a seguir en el Getafe, donde es secretario técnico, y también con Juan Carlos Cordero, que no se moverá del Tenerife. Un candidato bien valorado es Fernando Soriano, que ha sido puesto encima de la mesa por uno de los actuales consejeros, pero aún no se ha hablado con él, mientras que otras opciones pueden ser Loren Juarros, que trabajó diez años en la Real en ese puesto, hasta 2018, y niega cualquier contacto directo con la nueva propiedad, o Fran Garagarza, ex del Eibar, aunque con un elevado caché.

La figura del director deportivo es clave en el proyecto, sobre todo con la mirada puesta en el mercado de enero, donde se prevé una reestructuración del equipo, sobre todo en su zona de ataque, con salidas y no menos de dos fichajes ofensivos. Sanllehí lleva semanas trabajando en ese fichaje en la dirección deportiva y también tomando nota de posibilidades para el banquillo porque intuía que la decisión con Carcedo era muy probable que se diera.

Las normas de LaLiga permiten cargar la mayor parte del coste del despido del primer entrenador al límite salarial de la próxima temporada y para el míster que va a llegar la apuesta, objetivos aparte, ronda los 150.000 euros, un salario mucho menor que el de Carcedo. Se busca un entrenador que no lleve muchos años de experiencia, aunque sí conozca bien tanto la categoría como el fútbol español, con un perfil lo más joven dentro de lo posible y sobre todo un buen motivador para levantar el alicaído animo del vestuario.

Los parámetros económicos convierten en utópicas las apuestas en Paco López o Fran Escribá, lo mismo que en su día la de Álvaro Cervera, ya en el Oviedo. Con Paco Jémez no se ha hablado y Pablo Machín sí encaja, pero desde su entorno se niegan los contactos, mientras José Luis Mendilibar prefiere un banquillo de Primera además de que su salario es elevado.