Es verdad que Alarcón llegó cedido por el Cádiz con Cordero manejando los resortes de ese préstamo pese a todavía no haber salido del Tenerife, pero lo cierto es que el primer refuerzo a todos los niveles del ejecutivo cartagenero fue Thiago Bebé. Llegó sobre la bocina del mercado de fichajes como una apuesta personal absoluta, en una cesión de elevado coste, en torno a 400.000 euros de su salario, aunque de indiscutible nivel porque en el extremo luso habita un jugador de nivel de Primera que ha dado más capacidad ofensiva y que no ha tardado en erigirse como uno de los líderes del vestuario. Al Real Zaragoza le gustaría seguir contando el próximo curso con el futbolista, aunque su continuidad no es sencilla.

La revolución que viene en el Real Zaragoza Tiene el club ya una baza a su favor. El extremo, de 32 años y con contrato en Vallecas hasta 2025, ve con buenos ojos seguir. «Me encanta este equipo, pero seguir aquí no depende solo de mí. Tengo contrato en vigor dos años más con el Rayo, sé que el presidente y la gente de allí me quieren. Decide el entrenador que haya en Vallecas y yo respeto su decisión. En cualquier caso, dejo las puertas del Zaragoza, por supuesto, abiertas. Estoy muy bien allí y han confiado en mí. Espero tenerlas yo también abiertas», decía hace dos semanas en Relevo. Vinculado a Vallecas Bebé está muy vinculado al presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, con el que mantiene una relación estrecha. Al extremo le gustaría acabar su carrera en Vallecas y hasta quedarse en ese club una vez cuelgue las botas, pero no quiere repetir ostracismo con Andoni Iraola. Si el técnico vasco, muy codiciado por su buen papel y con propuestas de otros clubs, no acepta renovar en el Rayo, la posibilidad de que Bebé siga de zaragocista se reducirá de forma notable, y aumentará si no hay cambio de entrenador en el cuadro madrileño el próximo curso. En ese caso, el Rayo, que en enero era partidario en la salida del jugador de buscar un traspaso, intentará esa opción, mucho más tras el buen final de temporada del extremo en La Romareda, con tres goles, una asistencia y acciones tan decisivas como la del gol ante el Eibar el viernes. Salario de estrella Con un traspaso de por medio, las opciones del Zaragoza se disipan y solo se sujetarían con una cesión, incluyendo opción de compra en la misma en caso de ascenso, por ejemplo, teniendo en cuenta que la ficha anual del portugués, de ascendencia caboverdiana, es de 1,5 millones, por lo que al menos el club aragonés debería de asumir la mitad, lo que complica la operación. Eso sí, la capacidad del futbolista y el hecho de saber que es una apuesta fiable tras su rendimiento en este curso podrían llevar al club a que Bebé fuera una de las estrellas del proyecto del próximo curso. En el actual, ha sido indiscutible para Escribá, titular siempre salvo nada más aterrizar por su cesión en el mercado invernal en Andorra y tras llegar unas horas antes de jugar en el Ciudad de Valencia por estar con Cabo Verde. En total, 11 partidos, 9 de titular y 837 minutos. Bebé se siente importante y feliz, aunque no sea sencilla su continuidad.