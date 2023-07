¿Cómo está viviendo este stage de pretemporada?

Pasando mucho calor por la región que es Murcia, pero con la sensación de que se está haciendo un gran grupo, en el que se ve mucha gente joven con ganas de hacer un buen año, con los canteranos que vienen a ayudar y con unas buenas incorporaciones hasta el momento que estoy seguro de que nos van a ayudar mucho esta temporada.

Es un verano de muchas altas y bajas, de clara revolución en la plantilla.

Es evidente que ha habido muchos cambios, que han llegado jugadores y que tienen que venir algunos más, pero también esa transformación da ahora la oportunidad a la gente de la casa de entrenar con el equipo, lo mismo que yo viví en su día, y es una gran oportunidad para ellos.

¿En su cuarta temporada ya se le puede considerar un veterano?

No diría veterano, pero sí hablaría de la responsabilidad de ayudar a la gente que viene de abajo, cuya experiencia me pilla tan cerca, y también colaborar con los que tienen más bagaje, más edad, son gente a la que se tiene que escuchar y de los que puedo seguir aprendiendo.

"Veo un muy buen equipo, con jugadores de nivel y de nombre que han llegado y se está construyendo un gran grupo que es clave para lo que queremos y hemos querido estos años. Ahora, a rezar para que esta sea una gran temporada"

¿Qué le transmite lo que ve, el proyecto?

Veo un muy buen equipo, con jugadores de nivel y de nombre que han llegado y se está construyendo un gran grupo que es clave para lo que queremos y hemos querido estos años. Ahora, a rezar para que esta sea una gran temporada.

Entre esos fichajes han llegado dos referencias arriba, Bakis y Sergi Enrich. La titularidad va a estar más cara.

No lo veo primero como competencia, sino como dos compañeros que vienen a aportar, aunque está claro que jugar en mi posición va a ser más complicado, pero esa dificultad te espolea y te ayuda para dar el máximo nivel. Es bueno que haya esa capacidad arriba, porque nos va a hacer más fuertes como equipo.

"Es bueno que haya muchos gallos arriba. Bakis hizo un gran año en el Andorra y sobre todo es un rematador, un jugador de área. A Enrich lo conocemos todos, puede aportar en lo futbolístico y también lo hará con la experiencia que tiene"

¿Qué destaca de uno y de otro?

Sinan hizo un gran año en el Andorra y sobre todo es un rematador, un jugador de área y que te puede dar mucho ahí. A Enrich lo conocemos todos, lleva muchos años y ha jugado en la élite, haciendo grandes temporadas y puede aportar en lo futbolístico y también lo hará con la experiencia que tiene.

¿No son muchos gallos para el puesto de 9?

Pero es que es bueno que haya muchos gallos, siempre supondrá un plus más para todos y para lograr el objetivo.

Además, Maikel Mesa también puede jugar arriba y ha empezado la pretemporada en vena de aciertos ante el gol.

Es un jugador diferente, el más distinto de los cuatro. Es un futbolista de venir a recibir, de jugar en la mediapunta y nosotros somos más delanteros centros puros. En todo caso, todos podemos jugar con todos, somos complementarios y el equipo va a salir ganando de eso.

"Extremos es algo que se tiene que fichar, mucho más en un equipo en el que estamos varios delanteros con buena capacidad de remate. Es bueno que llegue gente consolidada y que añada más nivel"

El club tiene previsto hacer hasta tres fichajes más en ataque, uno de ellos el regreso de Mollejo. ¿Ve necesarias más llegadas en esa zona?

Con ellas aumentará el nivel y es cierto que extremos es algo que se tiene que fichar, mucho más en un equipo en el que estamos varios delanteros con buena capacidad de remate. Hay canteranos que están haciendo un gran trabajo estos días en ese puesto, pero que no conocen la categoría, aunque si se les da la oportunidad lo harán bien. Es bueno traer a gente consolidada y que añada más nivel.

El Zaragoza ha sumado tres temporadas seguidas sin sobrepasar los 40 goles, una cifra muy baja. Eso tiene que cambiar…

Eso es lo que vengo oyendo todos los años, obviamente son cifras muy bajas y los delanteros queremos hacer goles, aunque creo que también hay que valorar el trabajo que hacemos, en la presión, en la recuperación y en la defensa. Para nosotros los goles cuentan mucho, se nos mira eso con lupa y esperemos que este año sea mejor para nosotros y para el equipo en esa faceta.

¿Le da la impresión que con lo que hay el Zaragoza tiene más capacidad ante el gol?

Sobre el papel, creo que hay más capacidad ofensiva que el año pasado, han venido jugadores con mucho gol y se ha podido ver estos años y yo espero dar también mi máximo nivel y ayudar mucho en esa faceta.

En la temporada pasada y tras renovar cambiaba su rol en el equipo, con mayor protagonismo que al final las lesiones truncaron. ¿Le parece que este año tiene más caro ese rol?

No hablaría de protagonismo sino de dar el máximo nivel. La temporada pasada no pudo ser, tuve la mala fortuna de encadenar varias lesiones, pero he logrado volver a buen nivel y he cogido confianza tras tantos problemas que al final me hicieron pasar un año más difícil.

"A toro pasado ya puedo decir que fue un año de aprendizaje, tuve momentos muy duros. Aprendí a valorar el jugar a tanto nivel y también sé mucho mejor manejar las lesiones y mi propio cuerpo, que eso es muy importante"

Fueron un edema óseo en la rodilla y dos lesiones musculares en la zona isquiotibial y más de seis meses de baja entre todas. ¿Cómo vivió todo eso?

A toro pasado ya puedo decir que fue un año de aprendizaje, tuve momentos muy duros en los que quería ayudar al equipo y me costaba ir entrando, además de el ir acumulando lesiones, algo que se hace muy difícil. Aprendí mucho a valorar el jugar a tanto nivel, el poder estar ayudando a mis compañeros y también sé mucho mejor manejar las lesiones y mi propio cuerpo, que eso es muy importante.

En ese manejo y en concreto en las dos lesiones musculares, ¿qué papel jugaba el componente mental?

Ninguno, porque no fue para nada un tema mental. Lo leí muchas veces y no era así, ojalá fuera una cuestión solo de mentalidad porque en ese aspecto soy bastante fuerte, desde pequeño me ha tocado vivir lesiones de gran duración y de hecho estuve año y medio parado sin poder ni siquiera correr (un problema de crecimiento y una lesión en la rodilla). Tocó la mala fortuna de una zona que está poco investigada, el club y yo lo llevamos bien y la recaída a final de enero casi diría que fue por obligación para que se cicatrizara bien la zona.

¿Teme que se le encasille en un futbolista frágil por las lesiones?

No, no creo que sea así y no se ajusta a la realidad. De hecho, lesiones musculares hasta el año pasado apenas había tenido. Y además me han enseñado a manejar las cargas y la repetición de esfuerzos, que para mi estilo de juego es muy importante.

Su familia, y su padre en particular, destaca de usted la tranquilidad, la educación y los valores personales que posee.

Forman parte de mi ser. He tenido una familia que ha estado siempre ahí y me siento muy afortunado tanto de la infancia que tuve como de los valores que me han dado. Sigo estudiando en Ingeniería Industrial, mantengo mi entorno y mi vida y eso es importante.

Con un expediente brillante lo hace.

En el colegio y en el instituto lo era más, ahora cuesta más tenerlo porque unos estudios universitarios suponen una exigencia mayor, no es una carrera sencilla, aunque yo creo que lo estoy compaginando bien. Claro que me cuesta, pero el sacrificio está ahí, horas de descanso te quita, aunque no horas de sueño.

¿Pudieron influir esas horas en las lesiones?

No, qué va, para nada. Si empiezas a buscar de dónde puede venir cada cosa… Las lesiones llegan porque tienen que hacerlo, aunque te cuides lo máximo posible. La alimentación en mi caso es muy sana e inmejorable y en el descanso tampoco hay nada, no creo en absoluto que fuera ese el factor.

¿En esa carrera está su futuro o le gustaría seguir ligado al fútbol cuando se retire?

Nunca se sabe lo que te depara el futuro, también pueden venir lesiones importantes y tener una salida alternativa y seguir formándome siempre es importante, por eso hago todo lo posible por compaginar ambas cosas.

"Me gusta el apodo de Tiburón, aunque no sé de dónde ha salido exactamente. Es gracioso, ya que nunca tuve de pequeño"

¿El apodo de Tiburón le gusta?

Sí, pues la verdad es que sí, aunque no sé de dónde ha salido exactamente. Es gracioso, ya que nunca tuve apodo de pequeño, pero este ha surgido y me gusta, ya que esa garra que puede tener un tiburón se ajusta a mi fútbol sí.

¿Será la que viene la temporada de Iván Azón?

Ojalá sea así.

Se lo pregunto de otra manera. ¿En Azón hay un futbolista de hacer 15 goles en un año?

Desde luego que me gustaría que sea así. Los delanteros buscamos tener una temporada de ese nivel, con 15 goles el equipo tendrá muchas opciones de llegar a ese ansiado ascenso. No puedo prometer esa cifra ni ninguna, aunque ojalá se dé en este año.

En sus dos primeras Ligas jugó muchos partidos, pero entrando desde el banquillo, y en la pasada las lesiones le impidieron tener esa continuidad. En ningún año ha superado los 2.000 minutos….

Ese paso lo tengo que dar, una temporada de jugar casi todo y tener muchos minutos, ojalá que sea ya esta, aunque con la competencia que hay el ganarse esa presencia en el once está difícil.

¿Siente que la afición tiene muchas expectativas puestas en usted?

Sí, percibo eso, aunque sobre todo lo que veo es ilusión por ascender en la gente. La afición me ha tratado muy bien siempre, me ha ayudado y me ha animado cuando las cosas venían peor. Tienen una gran ilusión como la tengo yo y al final el delantero es el que hace los goles y es lógico que se fijen mucho en él.

Renovó el verano pasado hasta 2025, su futuro solo pasa por aquí

Desde luego que sí, no pienso en otra cosa ni en ir a otro sitio. También antes de renovar siempre llegaban rumores y eso es la agencia la que lo maneja, pero yo estoy en mi ciudad, en mi club, con los míos, con mi pareja y mis amigos, me siento muy bien aquí.

"Mi techo está en jugar en Primera. Soy una persona a la que le gusta aspirar muy alto y el deseo es que pueda ser en el Zaragoza, pero no se sabe cómo vienen las cosas"

¿Se ve jugador de un solo club en toda su carrera?

Nunca se sabe. Ojalá ascendamos y juguemos en Primera y soy una persona a la que le gusta aspirar muy alto y el deseo es que pueda ser en el Zaragoza, pero no se sabe cómo vienen las cosas.

¿Ese aspirar alto implica algún techo?

La Primera División es el techo al que queremos llegar todos los futbolistas, yo también y me gustaría hacerlo en mi ciudad y el deseo es que este sea un gran año y podamos alcanzar esa meta haciendo un grupo fuerte.

Pisó la sub-21 y la falta de continuidad y las lesiones le descabalgaron de ella. ¿La absoluta es un sueño?

Es que ese sueño lo tenemos todos y no soy una excepción. Es un premio tremendo llegar ahí, hay grandes jugadores. Yo no renuncio a nada y todo lo que pueda venir, bienvenido, porque es un privilegio vestir los colores de la Roja.

¿Cómo se imagina celebrando el ascenso?

No lo tengo visualizado y después de tanto tiempo creo que nadie sabe cómo se celebrará. Ojalá se pueda hacer lo más pronto posible y estoy convencido de que la afición va a hacer todo para ayudarnos a que eso ocurra.

"No creo que sea una obsesión no decir la palabra ascenso, pero sí que refleja que es primordial tener los pies en el suelo. Llevamos bastantes años y no hemos podido desgraciadamente volver al sitio que el Zaragoza merece y eso te hace darte cuenta de lo difícil que es"

¿Una de las claves para el ascenso es no mencionar esa palabra? En el Zaragoza parece que se evita esa expresión como si fuera tabú.

No creo que sea una obsesión no decir esa palabra, pero sí que refleja que es primordial tener los pies en el suelo. Llevamos bastantes años y no hemos podido desgraciadamente volver al sitio que el Zaragoza merece y eso te hace darte cuenta de lo difícil que es. También hay clubs que han sido muy grandes en España y ahora los ves en peor competición, en Primera RFEF. Hay que valorar lo que tenemos y tener esa ambición de querer lo que todos deseamos.

¿Este es el año?

A mí es que me lo parece todos los años, también el ser de aquí ayuda a verlo de una manera más optimista, de tener una sensación mejor de lo que puede estar, pero también la ambición y las ganas de lograr una meta tienen que estar en un jugador. Me gusta pensar en grande y ojalá sea así, que sea la definitiva.