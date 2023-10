Fastidiado acabó Fran Escribá el duelo en el que su Real Zaragoza obtuvo la segunda derrota del curso. En varias ocasiones repitió ese adjetivo en su comparecencia ante los medios tras el pitido final del árbitro en La Romareda. Si el equipo aragonés no estaba mejorando demasiado las sensaciones de sus últimos duelos jugando once contra once, la expulsión de Sergi Enrich por roja directa complicó todavía más el choque. «Él tiene una experiencia tremenda y es un jugador listo en el área. Está muy afectado. No puedes decir que no es expulsión, pero no hay intención. Son cosas que pasan y de todo se aprende. Se ha disculpado», aseguró el valenciano.

El técnico del Real Zaragoza, con la primera titularidad de Enrich, explicó que juntándolo con Azón buscaba «intentar estar más cerca del área con dos jugadores que buscaban más móviles y de mucha pelea y lucha». Sin embargo, la temprana expulsión desbarató esos planes y mantiene el estado de alerta en el seno del equipo aragonés. «Después de una derrota lo primero que piensas es en volver a ganar. No hemos hecho méritos para perder. No han tirado una sola vez a puerta. Defendimos bien y nosotros buscamos más portería. Cuando estaba todo controlado y parecía que el partido iba a acabar con 0-0 tenemos la mala fortuna de meternos el balón en nuestra portería en una acción desafortunada. Hemos hecho una gran segunda parte», analizó un Escribá que, no obstante, alabó el compromiso de sus futbolistas. «Si hacemos un análisis serio, el equipo se ha vaciado y lo ha dado todo. Quiero también agradecer el apoyo de la afición. Ha sido muy importante para que el equipo siguiera creyendo en sus posibilidades», añadió el zaragocista. El valenciano reconoció, un día más, los problemas de profundidad que está teniendo el Real Zaragoza desde hace varias semanas, un hándicap que para Escribá aparece desde la lesión de Nieto. «Lo dije ya en su día, era (Nieto) el lateral más en forma de la Liga. Las lesiones nos están condicionando. Han llegado varias a la vez. Por ahí nos estamos quedando cojos. Das vueltas, piensas soluciones, pero estamos condicionados», repitió Escribá. «No es una excusa, pero los posibles sustitutos aunque están sanos no tienen ese ritmo competitivo. Ahí hemos perdido producción ofensiva. Cuando cojan ritmo seremos igual de peligrosos que antes». Lo que viene Precisamente Lecoeuche, que acabó sustituido y con molestias, fue uno de los nombres por el que se le preguntó al técnico del Real Zaragoza. «Lecoeuche ha hecho un partido inteligente. No estaba para 90 minutos y ha elegido bien», explicó Escribá, que también habló de la decisión de colocar a Borge en el lateral derecho y dejar en el banquillo a Marcos Luna. «Quedé muy contento con él el otro día. Es muy intenso y rápido, fuerte en duelos. Defendemos bien, pero quería a alguien más intenso. Se asoció bien con Germán y aportó en ataque, sin ser como Fran Gámez, que es más ofensivo. Me gusta tenerlo porque rinde muy bien. Se merecía continuar», recalcó. El Mirandés se unió al Racing de Ferrol, dos equipos a priori inferiores, han sido los primeros en conseguir derrotar al Zaragoza y Escribá volvió a incidir en la igualada que es la Segunda. «La diferencia no es tan grande como para ganar fácil», subrayó. Te puede interesar: La 8ª jornada de Segunda El Zaragoza se pierde. La crónica del Real Zaragoza-Mirandés (0-1) Lo bueno para el técnico y sus pupilos es que pronto van a tener la posibilidad de redimirse de las dos derrotas en una semana con tres partidos. «Mi única preocupación es el jueves. Vamos a trabajar en un partido que será distinto, ante un equipo que quiere posesión y dominarte (el Andorra). No estoy preocupado, más preocupado y enfadado por el resultado que por otra cosa, y pensando en lo que viene. Cuando pierdes quieres jugar ya el siguiente», afirmó. Ante lo que viene, Fran Escribá lanzó un pequeño dardo a su plantilla reconociendo que hay jugadores que no están pasando por su mejor momento. «Hemos conseguido traer dos o tres jugadores con opciones en todas las posiciones. El jugador que baje su rendimiento tendrá que dar más para seguir jugando. Si siempre juegan los mismos trasladaría un mensaje muy malo al grupo», advirtió el entrenador zaragocista. «Gestionaremos en sacar el mejor equipo posible. Tendremos que hacer cambios para que estemos frescos en los dos partidos», acabó.