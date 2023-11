El Real Zaragoza volverá a mover su portería en enero. El arquero francés Gaetan Poussin, de decepcionante rendimiento y graves errores en los partidos que ha jugado, está en el ojo del huracán y ahora mismo la decisión es que salga en esa ventana invernal que se abre el día 1 de ese mes para traer otro portero que complete la terna con Cristian Álvarez, ahora lesionado y al que le quedan unas dos semanas para volver, y Rebollo, que ha disputado los tres últimos partidos de Liga. La decisión está tomada y, salvo cambio brusco con la llegada de Julio Velázquez, que no parece que se vaya a dar, se hará efectiva si es posible en enero, con un nuevo inquilino bajo palos para el equipo zaragocista.

Juan Carlos Cordero siempre ha sido partidario de que la portería zaragocista tenga tres integrantes, idea que también compartía Escribá, y en el Zaragoza se es consciente de que la situación de Poussin no tiene vuelta atrás. El portero nacido en Le Mans, fichado en verano por tres temporadas, tiene mercado en su país, donde fue internacional sub-21, se formó en el Girondins de Burdeos y allí fue fijo en la pasada temporada después de la salida de Benoit Costil en el verano de 2022, así que en un retorno a ese campeonato, a la Ligue 2, puede estar esa salida, en forma de cesión en principio, aunque no se cerraría la puerta a una salida siempre que la rescisión no supusiera un desembolso para el club aragonés.

Tras no continuar Álvaro Ratón, que milita en el Wisla Cracovia polaco desde junio, Poussin, que cumplirá 25 años en enero, llegó como gran apuesta para la portería, con un contrato a largo plazo, hasta 2026 y para completar el arco zaragocista con Cristian, para apretar en la competencia al meta argentino, y con Rebollo, que se quedó como tercer arquero tras renovar por dos años y ya sin bajar al Aragón.

Sucesión de errores

Poussin debutó con la lesión de Cristian en Andorra y en ese tramo final del partido cumplió, pero después los errores se sucedieron. Contra el Alcorcón salió en la foto de los dos goles, en particular del segundo tras el pase de Marc Aguado y su mal control, y en Gijón, con el partido ya en los últimos instantes, propició el tanto de Insua con un grave despiste al sacar el balón. Salió después tras la recaída de Cristian en los últimos minutos ante el Eibar para encajar un 2-3 prácticamente imparable de falta de Aketxe y en Copa ante el Atzeneta volvió a fallar tras recibir un balón y propició el tanto de Uclés que supuso la eliminación. Ha encajado un gol cada 42 minutos en sus 207 como zaragocista, un dato aterrador.

La gran apuesta de Cordero para el verano en la portería era Rubén Yáñez, pero el arquero catalán se decidió por el Sporting tras su desvinculación del Málaga por el descenso al pensar que en el equipo asturiano iba a tener más oportunidades al no estar a la sombra de Cristian y su nivel en el conjunto gijonés está siendo muy bueno. Daniel Fuzato, una opción cara y que buscaba acomodo en Primera, que encontró en el Getafe, Diego Conde, que acabó en el líder Leganés, donde es indiscutible, o Álex Domínguez, que al final puso rumbo al Toulouse desde Las Palmas, fueron alternativas bien valoradas, pero al final Cordero apostó por Poussin, al que el director deportivo zaragocista y sus ayudantes llevaban tiempo siguiendo, Sin embargo, y pese a su buen currículum, la apuesta no ha funcionado.

Un lateral y un extremo

El Zaragoza, además de un portero, irá al mercado de enero a por un lateral izquierdo, refuerzo prioritario por la lesión de Nieto y que tiene en Dani Tasende (Villarreal B) el gran y muy difícil objetivo que ya fue candidato en verano, y la idea es también buscar un jugador de ataque, un extremo, preferentemente zurdo, con gol y llegada. Juan Cruz gusta mucho, pero en principio no va a salir del Betis pese a estar jugando poco con Pellegrini y si lo hace la competencia en la categoría de plata por su fichaje en forma de cesión va a ser elevada.