El Real Zaragoza ha facilitado una lista de convocados este viernes en la que además de las bajas de Cristian, bakis, Azón, Lecoeuche y Nieto, todos por lesión, también está Marcos Luna, que no viaja al partido ante el Espanyol por decisión técnica. Lo cierto es que el club tiene decidido que Luna sea uno de los jugadores que salgan en enero, en forma de cesión, aunque en su caso no es por un asunto económico, al ser su ficha de las más bajas, sino para que tenga minutos, ya que tan apenas ha jugado este curso, solo en cuatro partidos, uno de ellos de Copa ante el Atzeneta, y no juega en Liga desde la novena jornada, en Andorra.

Un giro con escaso margen Luna, una de las joyas de la cantera zaragocista, ha visto cómo Borge le adelantaba en los planes de Escribá y ahora de Velázquez y también está Fran Gámez como titular más habitual en ese puesto. De hecho, en la citación ante el Espanyol hay un lateral del filial, Juan Sebastián, y no viaja Luna. Con contrato hasta 2026, el zaragozano pudo marcharse en enero pasado para jugar en el Atlético B y apostó por quedarse. El tiempo le dio la razón y en marzo se hizo fijo durante tres partidos, adelantando a Gámez en ese puesto, pero llegó una grave lesión en el menisco externo que le hizo pasar por el quirófano y puso fin a su temporada. Al margen de Luna, el primer candidato para irse en esta próxima ventana es Poussin, aunque con el guardameta galo ya se trabaja desde hace semanas en esa salida, que podría estar en un regreso a la Ligue 1 o a la Ligue 2, en Francia, y el Zaragoza ya ha tanteado a algunos candidatos para reforzar el marco en enero. Además, podría haber alguna salida más. Una gesta para creer En el club se estudió en verano la posibilidad de fichar a un lateral derecho, pero finalmente se decidió apostar por Gámez y Luna por ese puesto y no buscar un refuerzo que ahora en enero no es una prioridad (lateral zurdo, extremo, portero y, si acaso, medio físico están por delante), si bien el jugador que ya le gustaba a Cordero para ese puesto en verano, Carlos Akapo, al que tanteó en mayo pasado, acababa contrato en diciembre, pero San José Earthquakes de la MLS ya ha anunciado que ejecuta la opción para prolongar su contrato en 2024. Akapo y el director deportivo zaragocista coincidieron en el Cádiz, donde el lateral fue una de sus apuestas. 📋 La lista de convocados por Julio Velázquez para el #EspanyolRealZaragoza #DefendiendoAlLeón 🦁 pic.twitter.com/TbkE1y9fmL — Real Zaragoza 🦁 (@RealZaragoza) 8 de diciembre de 2023 En la lista de 23 jugadores para el partido de este viernes ante el Espanyol (21.00 horas) está Lluís López tras cumplir dos partidos de sanción y se mantienen los canteranos Borge, a punto de firmar contrato con el primer equipo, Pau Sans, Vaquero, Juan Sebastián y el meta Acín.