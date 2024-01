Juan Carlos Cordero, director deportivo del Real Zaragoza, repasó la situación del equipo en el mercado invernal aprovechando la presentación del primer refuerzo de este mes de enero, el guardameta Edgar Badía, cuya llegada definió como una "prioridad" y a quien agradeció en varias ocasiones su "valentía" por dejar el Elche y aceptar el reto del club aragonés. Cordero señaló que no hay ninguna operación cercana a cerrarse, que el club no necesita dar ninguna salida aunque sí la buscará para Poussin, que su prioridad ahora es reforzar el lateral izquierdo y que si Bakis evoluciona bien el equipo cuenta con cuatro delanteros y, por tanto, no necesitaría añadir a nadie más en esa parcela.

El director deportivo puso también fecha a los regresos a los entrenamientos tanto de Cristian Álvarez como del propio Bakis, el guardameta está previsto que regrese a finales de mes o principios de febrero, mientras que en el caso del punta se incorporará la semana que viene para comprobar el estado de su rodilla. "Azón por fortuna ya está recuperado y se encuentra muy bien, hoy ya es uno más del equipo. Bakis la semana que viene volverá a entrenarse con el grupo poco a poco, pero está teniendo una evolución positiva. Tenemos cuatro delanteros en la plantilla. ¿Que nos gustaría que hubieran marcado más goles? Claro, pero no es sencillo, todos queremos un delantero de 15 goles pero no es fácil. Esperaremos a ver la evolución de Bakis, esperamos que pueda volver al equipo, aportar y hacer la segunda vuelta que todos esperamos de él", resumió el cartagnero. Cordero insistió en que el equipo no necesita dar salidas a jugadores porque dispone de fichas libres ("nos quedan tres con la llegada de Edgar") aunque sí buscará un destino para Poussin, ya que ahora mismo la portería cuenta con nada menos que con cuatro inquilinos. "La idea en verano era tener tres porteros de nivel, pero la lesión de Cristian se ha alargado más de lo esperado. Esperemos que a finales de enero o principios de febrero pueda estar con el grupo. No hay prisa por su recaída, a finales de año las sensaciones no eran buenas y vamos con mucha precaución para que pueda volver en plenas condiciones", explicó el director deportivo. Por eso la llegada de Edgar Badía como primer refuerzo, para que pueda jugar ya en Elda si Julio Velázquez lo considera oportuno, y por eso la búsqueda de un destino para Poussin. "La de Gaetan era una operación buena, ha tenido buenos partidos pero actuaciones puntuales que han costado puntos porque las actuaciones del portero siempre llaman más la atención. Ante eso el club tiene que actuar. Ahora tenemos cuatro porteros y posiblemente Geatan tendrá que salir, es lo mejor para el club y para el jugador", indicó Cordero. El cartagenero también reiteró la idea de que no va a fichar por fichar porque "la plantilla se hizo en verano" y ahora se trata únicamente de "reforzar" o apuntalar algunos puestos. En ese sentido, la prioridad ahora, al margen de que puedan surgir otras opciones en el mercado, es el lateral izquierdo, donde Carlos Nieto tiene todavía varios meses de recuperación por delante. "Estamos contentos con la plantilla, los que están son los que nos van a llevar a la parte alta de la clasificación. Los que vengan ayudarán, complementarán lo que hay. Ahora se trata de ayudar con algunas lesiones como la de Carlos, la idea es reforzar el lateral izquierdo. No hay prisas porque no depende solo de nosotros o del jugador. Vamos con calma", aseguró Cordero.