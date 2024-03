Zedadka es el único que permanece inédito con Víctor Fernández

Víctor Fernández estiró su banquillo y dio entrada en el campo a dos jugadores que permanecían inéditos con él. Jaume Grau saltó al césped en el minuto 74 en lugar de Maikel Mesa, mientras que Sergi Enrich lo hizo en el 82 para sustituir a otro goleador, Iván Azón. En el mismo minuto saltó al campo Fran Gámez, confirmando así su papel residual con el técnico aragonés, ya que en los tres partidos con él ha salido al campo en los minutos 89, 89 y 82 y para actuar como interior, por delante de Mouriño.

De esta forma, y al margen de los porteros suplentes, el lateral Zedadka se queda como el único futbolista no lesionado del primer equipo que no ha tenido minutos desde la llegada de Víctor Fernández. Zedadka llegó al equipo en el mercado de invierno y con Julio Velázquez se hizo con el puesto de titular hasta el último choque del técnico. Con el aragonés no ha jugado ni un segundo porque Fernández ha apostado para el lateral derecho por Santiago Mouriño.

El cuarto cambio ayer fue Adrián Liso, que ha tenido minutos en todos los partidos con Víctor, siendo incluso titular en Anduva. Es el canterano con el que más cuenta el técnico, que también dio trece minutos a Pau Sans en Miranda de Ebro. Ayer volvió a ser el otro futbolista del filial presente en el banquillo. Velázquez convocaba a varios por jornada pero después no jugaban.