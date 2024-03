Víctor: "Es un triunfo vital, se rompen muchas barreras"

Con una sonrisa en la boca llegó Víctor Fernández a la sala de prensa, consciente del tremendo valor del triunfo logrado por el Real Zaragoza y sabedor de que los tres puntos eran toneladas de oxígeno. "Hoy los zaragocistas han vuelto con una sonrisa a casa, yo la tengo también, es un triunfo vital porque se rompen muchas barreras de seguridad y confianza y la necesidad de ganar era tremenda", aseguró el entrenador, que quiso subrayar ese botín por encima de los errores que vio en su equipo, porque "hemos estado lejos del partido perfecto. Quiero ser comprensivo, fuimos punzantes, venenosos e intencionados, pero tenemos que incorporar más cosas y alargarlo en el tiempo", sentenció el preparador blanquillo, que destacó la actuación de Azón y Francés.

Al final los tres puntos suponen un alivio tan decisivo que "en el vestuario se ha celebrado como si fuera una final de Copa, porque estaban muy bloqueados y necesitaban ese triunfo. Hemos soportado mucha presión, tenía la duda antes del partido si decir que era el más importante de la temporada pero creo que esa exigencia y esa ratificación han sido decisivos para desatascarnos", indicó el entrenador, que no escondió los fallos del equipo: "El encuentro ha tenido contrastes tremendos, no quiero ser crítico, pero mostramos momentos brillantes, con un fútbol vertical y profundo en los dos inicios de cada tiempo, aunque tuvimos errores gigantescos, descomunales, que pudieron meter al Tenerife en el marcador. Hubo una desconexión entre el control y lo que necesitaba el encuentro", dijo Víctor, que vio al Zaragoza muy partido entre el centro del campo y el ataque, con los cuatro futbolistas ofensivos, en varios momentos del primer acto.

"Para mí el mejor momento que hemos tenido desde mi llegada ha sido la segunda parte ante el Espanyol, el partido ideal aunque nos faltara el gol. Creo que la idea global que tengo no la voy a poder lograr, pero debo aprovechar lo que tengo para ir sacando los partidos", añadió el técnico, que espera que ante el Levante en el Ciudad de Valencia se mantenga esta línea y después de seis meses y doce encuentros sin ganar lejos de La Romareda. "También es un partido muy importante ante el Levante, donde tenemos que rebelarnos y mostrar que podemos asaltar cualquier campo".

En los nombres propios, Víctor subrayó a Iván Azón, con el que "en los primeros días al llegar me quedé asustado, estaba bloqueado y apagado, pero esta semana entrenó de forma pletórica", afirmó sobre el delantero zaragozano, para destacar su actuación en su primera titularidad desde la llegada del nuevo míster. "Le dije que no se apurara porque les iba a sacar ventaja a los defensas, ha jugado muy bien de espaldas y no ha estado tantas veces en el suelo. Ha hecho un partido muy completo y si alguien merece ese gol es Iván, porque es muy trabajador y zaragocista", destacó Víctor, que también puso el foco sobre la pareja formada entre el punta y Bakis, ya que "son complementarios, porque uno rompe constantemente al espacio y otro es más capaz de conectar y asociarse. Sinan ha jugado el mejor partido de los tres conmigo, pero aún está lejos de lo que debe aportar".

También incidió en el pase del 3-1, de Valera, porque "no había dado una asistencia en toda la temporada y me preguntaba cómo era posible, hoy la ha logrado y le he dado un abrazo al llegar al vestuario", pero sobre todo en el partido de Francés, del que aseveró antes del encuentro que tenía margen de mejora. "Voy a decir que de él siempre espero más a ver si sigue a este nivel y marcando. Los momentos de duda de Mouriño y Jair los ha resuelto y ha estado muy atento para corregir y ayudar, además de hacer un golazo. Es el futbolista que más regularidad nos ha mostrado", aseveró Víctor, que acabó por aseverar que "la actitud del grupo ha sido muy buena y eso también se refleja en los cuatro que salieron desde el banquillo, ya que nos sumaron mucho".