El futuro de Valera la próxima temporada no pasa por el Zaragoza

Germán Valera, cedido por el Atlético de Madrid en el Real Zaragoza, no continuará en el equipo aragonés la próxima temporada, salvo giro inesperado, porque el jugador y el club rojiblanco apuestan por dar el salto a Primera, ya sea en España o en el extranjero, donde ya posee alguna posibilidad en firme. El extremo murciano tiene dos años más de contrato en el club colchonero y el plan con él es que tras cuatro cesiones de plata, en el Tenerife, en el Sanse, en el Andorra y en el Real Zaragoza, dé a sus 22 años el salto a una categoría superior, posibilidad que podría ser mediante una cesión, lo más probable, o hasta una venta por parte de la entidad madrileña, vía más complicada pero no descartada.

El Zaragoza, en plena batalla por la permanencia y con la planificación futura aparcada, tampoco ha trasladado a Valera si desearía una nueva cesión del jugador, ahora indiscutible con Víctor y antes con Julio Velázquez, mientras que al principio de temporada empezó acumulando minutos con Fran Escribá para no tardar en hacerse un hueco en el once. El futbolista, uno de los tres cedidos por el Atlético, fue una apuesta personal del director deportivo, Juan Carlos Cordero, y Escribá, que tenían muy claro que iba a ser una de las tres cesiones para esta temporada, aunque el jugador esperó a una posibilidad en Primera tras un buen año en el Andorra, pero no se dio.

Valera ha jugado en 32 partidos de Liga, 23 de ellos de titular, con un gol ante el Racing de Santander y una asistencia frente al Tenerife, ambos en La Romareda. Su fútbol ha dado un buen nivel, no exento de irregularidad, pero le ha penalizado lo mismo que en anteriores cesiones, no mejorar sus estadísticas en pases y goles. Fue baja durante un mes por una lesión muscular en el último partido de 2023, con Julio Velázquez en el banquillo y ante el Levante. Con el entrenador pucelano disputó varios encuentros como carrilero izquierdo. Valera, cuya ficha ronda el millón de euros, llegó a la cantera del Atlético procedente del Villarreal y su salario lo pagan entre el conjunto rojiblanco y el zaragocista.

Mouriño y Mollejo

La cercanía del Real Zaragoza con el Atlético, club sinérgico y con fuertes vínculos entre la propiedad colchonera y el grupo inversor que tiene la entidad zaragocista, hará que este verano lleguen nuevas cesiones, hasta un máximo de tres, pero no serán Mouriño y Valera. El central uruguayo, ahora lateral con Víctor, hará la pretemporada con el Atlético y el Cholo Simeone decidirá, pero la idea es que juegue también en la élite tras pagar la entidad colchonera 2,7 millones el verano pasado por su fichaje. Su sitio puede estar en España o hasta en Portugal, donde el Braga está interesado en sus servicios, aunque la prioridad es que siga en la Liga española. Con Mollejo hay más opciones y no se ha planteado ningún escenario previo para lo que podría ser su tercera cesión en el Zaragoza, si bien el club aragonés tendrá que hacerse cargo de un mayor porcentaje de la ficha del toledano.