La previa del Huesca-Real Zaragoza: el derbi de los necesitados

Con la temporada avanzando hacia su final las necesidades y urgencias aumentan. SD Huesca y Real Zaragoza quieren certificar su salvación y acabar tranquilos lo antes posible y eso solo se consigue sumando de tres en tres porque ambos ven el descenso con solo cinco puntos de colchón. Pero este sábado solo uno podrá hacerlo, ya que se miden en El Alcoraz (21.00 horas) en el derbi más igualado de esta historia reciente, nunca antes habían llegado empatados a puntos, un duelo más importante en lo meramente futbolístico y clasificatorio que en lo que supone de rivalidad regional.

Así que ganar no es una cuestión de chinchar al vecino, ni de marcar territorio o confirmar ninguna hegemonía, es una mera cuestión de supervivencia, de respirar y dar un paso más hacia la permanencia, que sigue ahí, casi a mano pero todavía sin alcanzar para ambos. Una patada a seguir para poder pensar en la próxima temporada, de nuevo en Segunda División, en dos nuevos derbis, con la ilusión de que los objetivos sean algo más ambiciosos.

Pero un derbi siempre es un derbi, aunque solo sea por el envoltorio y el ambiente, y este también será especial. El Alcoraz vivirá la mejor entrada de la temporada después de haber agotado las entradas hace días. Se esperan 9.000 personas en las gradas para poner color y calor a un partido que se presenta más abierto que nunca, con ambos empatados a 42 puntos y solo cinco de ventaja sobre el abismo.

El duelo se presenta más abierto e incierto que nunca, aunque no llegan los dos equipos igual ni con las mismas sensaciones. El Real Zaragoza no termina de arrancar ni siquiera con la mejoría experimentada tras la llegada de Víctor Fernández, mientras que el Huesca sí ha encontrado la solidez desde que Antonio Hidalgo cogió las riendas del equipo. La semana pasada puso fin a una racha de once partidos sin perder, mientras que el conjunto blanquillo solo ha ganado uno de los últimos once encuentros que ha disputado.

Además, el Real Zaragoza lleva desde el 5 de octubre sin ganar fuera, cuando lo hizo en Andorra. En su última salida rompió otro maleficio, marcó un gol lejos de La Romareda casi tres meses después, pero no le sirvió para puntuar en casa del Levante (2-1). Claro que en esa mejoría del Huesca no destaca precisamente su fortaleza en casa. De hecho el conjunto de Antonio Hidalgo es el segundo peor local de Segunda División y ha sumado los mismos puntos (21) fuera que en casa, así que El Alcoraz no es ninguna garantía para ellos aunque hoy van a estar más arropados que nunca.

En el capítulo de bajas gana claramente el Real Zaragoza. Víctor Fernández sigue sin poder contar con Borge, Guti, Francho y Mollejo y ayer echó mano de Liso y Cuenca, del filial, aunque todos los que terminaron tocados el pasado fin de semana se encuentran ya en perfecto estado. Tampoco estará todavía Carlos Nieto, aunque el técnico se mostró satisfecho con su evolución. Por su parte, Antonio Hidalgo recupera a Óscar Sielva tras haber cumplido su partido de sanción por acumulación de amonestaciones y tiene la duda de Gerard Valentín, que se ha entrenado al margen del grupo toda la semana pero apurará sus opciones de estar en el derbi.

Los cambios de Víctor

Víctor Fernández no quiso avanzar en la previa nada del once que dispondrá esta noche, aunque se espera alguna novedad. El técnico valora sentar a Sinan Bakis, que no solo sigue sin marcar sino que ya se encontró con el rechazo de La Romareda por su actitud displicente, para que sean Azón y Mesa los que jueguen en punta. Además, el preparador aragonés ha estado trabajando esta semana con Fran Gámez por delante de Mouriño para intentar encontrar la profundidad por la banda derecha que el uruguayo no ofrece fuera de su puesto.

En el Huesca no se prevé un cambio de sistema una vez que la defensa de cuatro ha cuajado ya y dejado atrás la línea de cinco pero sí se espera el regreso al once de Óscar Sielva en el centro del campo, mientras que en el ataque podría formar con Elady como delantero centro, aunque esa no es su mejor posición en el campo, y Hugo Vallejo o Joaquín en el extremo izquierdo.

Ambos tienen claras sus ideas y su plan de partido y ahora intentarán ejecutar a la perfección su estrategia para llevarse un triunfo que les acerque a la salvación y, en el caso del Real Zaragoza, pueda suponer el impulso definitivo para tener un final de temporada tranquilo y con un buen sabor de boca. Es un derbi pero, ante todo, son tres puntos que los dos necesitan.

