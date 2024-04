El Comité de Competición mantiene la amarilla a Edgar Badía pese al claro error del acta

No hay marcha atrás. El Comité de Competición ha decidido mantener la tarjeta amarilla a Edgar Badía tras el duelo que disputó este fin de semana el Real Zaragoza contra el Huesca. El club recurrió la sanción debido a un error por parte de Ávalos Barrera en el acta. El colegiado del encuentro sancionó al guardameta por "saltar delante de un adversario que se disponía a efectuar una puesta en juego". Un motivo que no concuerda con la realidad de la sanción, ya que Badía vio la cartulina amarilla por perder tiempo antes de un saque de portería.

Competición ha sacado esta mañana la resolución de la sanción donde culpa al propio Real Zaragoza de no proporcionar las pruebas necesarias: "Las imágenes aportadas, de muy breve duración y que reflejan sólo un ángulo de la jugada, no permiten apreciar de forma inequívoca que no existía la acción descrita en el acta", informa la resolución.

Este comunicado emitido por el organismo continúa con lo siguiente: "Este órgano disciplinario no puede sustituir el criterio del colegiado en la apreciación de si concurre o no una acción punible, por el criterio sin duda muy respetable del club elegante ni por el que pudiera tener el propio Comité". A lo que concluye con un claro y contundente "se procede a desestimar las alegaciones formuladas".

El Real Zaragoza deberá decidir si vuelve a recurrir la sanción interpuesta a su guardameta, un acto que pasaría a manos de Apelación. Esta sanción no acarrea ninguna consecuencia para el jugador catalán debido a que es la primera amarilla que ve desde que defiende la portería del Real Zaragoza. En la primera vuelta, cuando defendía los colores del Elche, también fue sancionado en el choque contra el Leganés, rival al que se enfrenta los hombres de Víctor Fernández este fin de semana.