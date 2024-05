Víctor Fernández: «Me da mucha rabia porque ganando nos salvábamos»

Víctor Fernández era optimista tras el punto, aunque lamentaba que su equipo no hubiera cerrado la permanencia. «La pelea va a continuar, va a ser muy duro, un ejercicio de resistencia, de supervivencia. Me da mucha rabia porque ganando estábamos salvados y esto nos va a obligar a seguir sumando puntos porque nos faltan y a esperar tener más acierto y menos errores de los que hemos podido cometer hoy», señaló el técnico al término del encuentro.

En el vestuario, la sensación era otra. Incluso pudo verse a Fran Gámez, varios minutos después del partido, llorando en el césped de La Romareda. «Mañana tenemos la obligación de levantarnos. Había jugadores llorando en el vestuario pero somos profesionales y tenemos que seguir peleando. Nos lamentamos de que hemos podido ganar, también perder aunque hemos estado más cerca de ganar, y como deportistas tenemos que seguir peleando porque el domingo vamos a tener una nueva oportunidad de sacar esto adelante», explicó Víctor Fernández.

El zaragozano destacó la reacción final de su equipo en busca del empate. «Hay mucho amor propio, hoy ha habido actitud hasta el final, no nos hemos rendido, aunque la desolación era grande. Le damos valor al punto y a lo mejor dentro de unos días decimos qué importante fue haber marcado ese gol. No sé si será un punto de oro o no tendrá valor pero ellos no nos han regalado nada. Tenemos un calendario final en el que todos los rivales se juegan muchísimo y por eso tienen mérito los últimos treinta minutos», señaló.

Fernández alabó una vez más el trabajo de los canteranos, en este caso con especial atención a Lucas Terrer por ser la gran novedad de la alineación. «Le ha superado un poco el partido, no ha estado muy ayudado, pero ha intentado todo lo que se le ha pedido, era una prueba de madurez y ha respondido con nota», resumió el técnico, que explicó las razones de sus cambios en el once. «Hemos intentado tener más control en el centro del campo, que no lo hemos logrado, ellos también juegan. Tienen jugadores de gran calidad, juegan un fútbol alegre, sin presión, pero creo que hemos hecho una gran media hora final, hemos ido a apretar arriba, hemos sacado centros por todos los lados, hemos rematado, a los palos, el resumen es que el portero ha sido el mejor de ellos. La última media hora les hemos embotellado y merecíamos el gol mucho antes. No nos hemos rendido, hemos tenido buena actitud y no nos queda otra que mirar al frente con ilusión y optimismo», concluyó.