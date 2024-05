Cristian es baja, Víctor mantiene la zaga de cuatro y toca los laterales y la medular

La última sesión de entrenamiento del Real Zaragoza antes de viajar esta tarde en autobús a Santander para jugar contra el Racing mañana en El Sardinero ha confirmado la ausencia de Cristian Álvarez, sobre el que el club no ha dado un parte médico por la dolencia muscular que sufrió en el entrenamiento del jueves y que ya dejó claro Víctor que no era nada optimista en que pudiera estar ante el Racing tras tres partidos del argentino bajo palos después del cambio de guardia que hizo el técnico ante el Burgos. Vuelve pues Edgar Badía, pero no será el único que lo hace, porque el entrenador, que tiene decidido mantener la zaga de cuatro que ya situó ante el Racing de Ferrol tras cuatro partidos jugando con tres centrales, retocará las alas, con la vueta de Mouriño al lateral derecho y de Lecoeuche al izquierdo, mientras que Toni Moya regresa a la medular en la novedad esperada y la duda está en Marc Aguado, en si empieza de inicio o queda como alternativa tras recuperarse de su lesión.

Cristian ha vivido un año aciago, con una lesión en el isquio en Andorra en octubre de la que luego recayó y otra en el sóleo tras el entrenamiento del partido ante el Villarreal B a finales de febrero. Regresó ante el Burgos al once tras más de seis meses sin jugar y lo hizo contra el cuadro burgalés, el Oviedo y el Racing de Ferrol, para que esta ausencia en Santander suponga la novedad de Edgar Badía, indiscutible en 16 citas ligueras tras su cesión desde el Elche en enero hasta que Víctor hizo el relevo de guantes. En función de la gravedad de la lesión muscular Cristian también se podría perder el duelo ante el Albacete para culminar una temporada para olvidar para él, con solo 13 partidos jugados.

Cambios laterales

En Santander Víctor hará más cambios, ya que la fortaleza en ataque del Racing, sobre todo por su costado izquierdo, donde juega Íñigo Vicente o, si José Alberto centra más al mediapunta, lo hace Lago Junior, invita a que el técnico recurra de nuevo a Mouriño, central por posición, como lateral derecho en lugar de Gámez, que además lleva cuatro amarillas. El uruguayo jugó ahí los 5 primeros partidos con Víctor y después pasó a la zaga de tres centrales para no tener minutos ante el Racing de Ferrol. En el otro costado, Lecoeuche, que no es titular desde el derbi ante el Huesca, volverá a esa plaza tras superar una lesión leve en el aductor y por la dolencia que sufrió Zedadka hace una semana, que le ha supuesto decir adiós a la temporada. Jair y Francés se mantienen en el eje de la defensa.

En la medular, Toni Moya tiene plaza fija siempre con Víctor y vuelve tras el partido de sanción por su roja en Oviedo y la duda está en su pareja. Jaume Grau ha ocupado el sitio de Marc Aguado en los tres últimos partidos con el canterano lesionado en el aductor, pero para el técnico zaragocista este es vital, aunque suma muy pocos entrenamientos grupales, solo cuatro en esta semana. La lógica invita a pensar en Grau y no arriesgar, pero es casi una final, solo queda el partido ante el Albacete después, que puede ser intrascendente, y Aguado es básico, por lo que no es descartable que se arriesgue con él. Con el mismo dibujo, 4-1-4-1, Maikel Mesa jugaría por delante de los medios y Liso y Mollejo estarían en las alas con Azón arriba, ahí no habrá sorpresas.

Con 5 del Aragón

En el entrenamiento de esta mañana de sábado han estado los jugadores del Aragón Operé, Lucas Terrer, que fue titular ante el Racing de Ferrol por la baja de Moya, Cuenca y Juan Sebastián, que estarán en la lista, como el indiscutible Liso. En ella también debe volver Rebollo por la baja de Cristian y siguen fuera Lluís López, al que se espera en el epílogo liguero si es necesario, Francho, Borge, Guti, Nieto, además de Zedadka, que se lesionó en el partido anterior.