Real Zaragoza, ante el reto de la exuberancia

No llega el Real Zaragoza al duelo ante el Racing en el mejor momento en sus convicciones defensivas. Víctor, en la rueda de prensa previa al duelo, repitió hasta en tres ocasiones la palabra solidez. Y eso es porque no la ve en su equipo, que lleva ocho jornadas seguidas encajando, un récord que hay que buscar en la pospandemia, en las 11 citas tras el parón en las que el equipo, también con el entrenador zaragozano, dilapidó sus opciones de ascenso directo y recibió dianas en todos esos duelos. Y esa menguante seguridad defensiva, no subsanada pese a los repetidos cambios de esquema, con el regreso ahora a la zaga de cuatro, se mide al ataque «más exuberante» de Segunda, como dijo, y con razón, el propio Víctor.

El reto es pues de órdago, porque 63 dianas contemplan a este Racing alegre y vertical arriba, lleno de talento y pegada. Solo el Eibar, con 68, marca más y, además en los últimos tiempos, el equipo de José Alberto ha mantenido su espada afiliada, pero ha mejorado el escudo, ya que en tres de los últimos cinco duelos no ha encajado.

Pero la principal arma de este Racing está en ataque, donde entre Peque (18 dianas, ocho de ellas de penalti), de destino seguro en Primera, ya sea en el Racing o en uno de los muchos equipos que desean su fichaje, Arana (13), el jugador que más remata a puerta por partido de toda la Segunda, y Andrés Martín (6), suplente habitual, llevan 37 dianas, casi tantas como las que lleva el Real Zaragoza (39) y a eso se añade la velocidad de Mboula o Lago Junior o el relevo que supone Baturina, de regreso a El Sardinero en enero.

El futbolista más decisivo

Con todo, el futbolista diferencial en ataque es Íñigo Vicente, con hasta 12 asistencias (con tres diana también), ya sea jugando en banda izquierda o si lo hace en zonas más interiores, un prodigio en el pase y en la visión de fútbol que el Racing supo convencer cuando rescindió con el Athletic en el verano de 2022. Tras una muy buena temporada pasada, con siete asistencias y siete dianas, su peso en el fútbol de ataque del Racing se ha incrementado para ser sin duda uno de los jugadores más decisivos de Segunda. Para muchos, es el que más, como lo demuestra que sea el futbolista de toda la categoría de plata que más pases clave da por encuentro, casi 3, y el que más grandes ocasiones genera. Es, además, el motivo de que Víctor vaya a situar en el perfil derecho de la zaga a Mouriño para intentar frenar sus entradas por la banda izquierda.

A ese enemigo se mide el Zaragoza, veloz en las transiciones y preciso en su fútbol, lleno de pegada y que solo ha faltado a su cita con el gol en nueve ocasiones en las 40 jornadas y que ha anotado 7 dianas en las 3 últimas citas, resueltas con victoria. Un potencial ofensivo rival muy claro que exigirá la mejor versión del bloque blanquillo con el reto de cerrar, tras 8 citas, la portería.