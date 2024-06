El Real Zaragoza comunica oficialmente a Fran Gámez que no le ofrecerá la renovación

Fran Gámez ya sabe por boca del Real Zaragoza que no va a renovar, que no tendrá la propuesta para ampliar su contrato, que acaba el 30 de junio, algo que el jugador ya se esperaba, pero que ha tenido la comunicación oficial en las últimas horas. Víctor Fernández no cuenta con el lateral valenciano y, pese al cariño de la grada, demostrado en el último partido ante el Albacete, y el rendimiento que ha dado en tres temporadas, con 105 partidos oficiales y siendo el máximo asistente global de esos tres cursos, con 15 pases de gol, no seguirá. El jugador tiene varias propuestas de Segunda, con Albacete, Castellón y Racing de Santander, entre otros, pendientes de él, sobre todo el cuadro manchego.

Fran Gámez llegó al Zaragoza en el verano de 2021, en el convulso periodo de la fallida opción de compra de Spain Football Capital y fue el primer refuerzo de esa temporada con Miguel Torrecilla como director deportivo. Desde el primer momento, fue titular con JIM y esa condición la mantuvo, con más altibajos, con Carcedo y Escribá, mientras que con Julio Velázquez perdió el sitio de manera injusta cuando mejor estaba y lo recuperó al final de la etapa del pucelano.

Con Víctor empezó sin jugar, con Mouriño de lateral derecho improvisado, pero acabó siendo titular en seis de los siete últimos partidos, sobre todo con el esquema de tres centrales. Con su salida, la lesión de Borge, que al menos hasta octubre no volverá tras romperse el cruzado, y las escasas opciones de Luna de quedarse tras regresar del Real Unión, el lateral derecho pasa a ser una posición prioritaria a reforzar, con la llegada de hasta dos futbolistas en ese puesto.

En su contrato por dos cursos firmado en el verano de 2021 había una renovación automática por un año más, hasta junio de 2024, si jugaba 55 partidos de titular o más de 45 minutos, lo que logró en enero de 2023, tras solo temporada y media en el club. El futbolista, que llegó tras rescindir con el Mallorca, deja el Real Zaragoza con 106 partidos oficiales, con dos goles, con la camiseta zaragocista. Esta temporada ha jugado en 33 citas, 25 de ellas en el once y con una diana (Andorra) y 5 pases de gol. Gámez siempre dejó claro que iba a esperar hasta el final al Zaragoza, porque quería seguir en el club y en la ciudad y hasta hoy no ha profundizado en ninguna de las propuestas que Tiene, lo que hará a partir de ahora.