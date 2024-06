"Sinan Bakis es feliz allí y seguirá en el Real Zaragoza"

Sinan Bakis ha vivido una temporada de auténtica pesadilla en el Real Zaragoza, estando muy lejos de cumplir las expectativas con las que llegó el delantero turco tras anotar 12 goles en el Andorra, pero en sus planes ahora mismo, y pese a su nula presencia con Víctor en el tramo final y el elevado salario que tiene en el Zaragoza, uno de los más altos, condición que se mantiene, solo piensa en seguir en el club aragonés.

«No he hablado con el Zaragoza sobre su situación, pero puedo confirmar que Sinan seguirá allí», aseguran con contundencia en su agencia de representación. «Sinan es feliz y él seguirá allí, tiene contrato hasta 2026 y en la próxima temporada podremos ver todos al verdadero Bakis en el Zaragoza. Este fue un año muy difícil para él y para todos», concluyen.

Lo cierto es que Bakis, en la profunda e importante remodelación que va a vivir la plantilla, no tiene sitio y el Zaragoza buscará poder aligerar la fuerte carga salarial que supone con una cesión, ya que resolver el contrato tampoco es sencillo por su elevado coste, teniendo en cuenta que no haberse estrenado en una temporada ante el gol donde ha jugado en 19 partidos, 14 de ellos de titular (1.126 minutos), es una pesada losa para encontrarle una salida.

El ariete turco, de 30 años, empezó a buen nivel y como titular para Escribá, pero no tardó en bajar su aportación y la lesión en el menisco en su rodilla derecha en noviembre le dejó fuera tres meses. De ella regresó en febrero, para sufrir otra en el aductor y recobrar protagonismo con la llegada de Víctor, que le dio 5 partidos de inicio para ver si recuperaba su nivel, algo que no inicio para no jugar apenas (solo 20 minutos, ante Leganés y Oviedo) en los siete últimos.