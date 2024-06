El Tenerife se lanza a por Maikel Mesa y su salida coge velocidad

El interés del Tenerife por Maikel Mesa ya ha cobrado fuerza absoluta tras las declaraciones del jugador en este diario que fueron el primer paso y la respuesta tinerfeña, a través de su presidente, Paulino Rivero, que sirvieron para abrir la puerta de forma definitiva. El jugador canario, con un año más de contrato, quiere regresar a la isla y el club chicharrero ya se ha puesto en contacto con los agentes del centrocampista para establecer el marco de la operación. Eso sí, al jugador le queda un año más de contrato en el Real Zaragoza y el club no va a darle la carta de libertad, aunque el Tenerife sí se muestra partidario de abonar una pequeña cantidad en concepto de traspaso, incrementable por objetivos, aunque alejada y por mucho en todo caso de los tres millones de su cláusula.

La operación es difícil, pero posible por el deseo del Tenerife de que Maikel Mesa sea su gran refuerzo de este verano y por la intención del centrocampista de jugar en un equipo en el que estuvo en su cantera hasta cadetes. Nacido en San Cristóbal de la Laguna y de 33 años recién cumplidos, Maikel Mesa podría cumplir su deseo, con un contrato de dos temporadas y con unos emolumentos superiores a los 300.000 más objetivos que percibe en el Zaragoza. En este sentido, el siguiente paso que espera el Tenerife y que se puede dar en breve es que Mesa exponga a la entidad zaragocista su deseo de salir y de buscar una negociación con el club isleño, lo que terminaría de abrir ese camino para el regreso del centrocampista a la isla.

El jugador ha firmado 11 goles en 41 partidos, 38 de titular, con el Zaragoza en este curso, lo que le ha convertido en el máximo anotador del equipo y una referencia indiscutible para los tres entrenadores del equipo, también para Víctor, con el que ha jugado de titular los 12 partidos con el técnico zaragozano. El entrenador ha apostado por el centrocampista, de mediapunta sobre todo, como fijo, consciente del potencial goleador en un equipo con poca pólvora, pero otra cosa es que lo considere imprescindible para el próximo curso, ya que Maikel Mesa no es un futbolista de segunda línea de participar en demasía en el circuito ofensivo del equipo y Víctor prefiere en esa demarcación a jugadores con más capacidad de asociación. Mesa es importante en el Zaragoza, pero no imprescindible y es la gran apuesta en el mercado de este verano del Tenerife, por lo que la operación apunta a ser larga y no de pronta resolucion, pero las bases iniciales ya están sentadas.

Muy cerca el año pasado

Maikel Mesa tuvo una oferta del club canario en el verano pasado, pero Juan Carlos Cordero consiguió convencerle para que firmara por dos temporadas en el Zaragoza. Influyó también en la decisión del futbolista la opinión de la afición tinerfeña, que no se mostró muy partidaria de su llegada entonces, recordando la celebración de un gol en un derbi cuando vestía la camiseta de Las Palmas y hasta hubo alguna pintada ("Maikel Mesa not welcome") en el Heliodoro. "Es un magnífico jugador, las veces que he hablado con él me parece una persona equilibrada y, como deportista canario que es, no me extraña en absoluto que quiera volver a la isla»", aseguró su presidente, Paulino Rivero, a Radio Club Tenerife el 7 de mayo.

Por eso, el gesto de no celebrar los goles, uno de ellos anulado, ante el Tenerife el 31 de marzo y sus declaraciones posteriores eran su manera de tender la mano. "Hoy estoy aquí y mañana no lo sé, porque el fútbol es muy caprichoso. Si no llevara nueve goles (ha terminado con 11) igual usted me estaría preguntando por mi salida en verano", aseguró en una entrevista en El Periódico de Aragón el 4 de abril, para también hablar abiertamente de un regreso al equipo chicharrero: "Me centro en el día a día, pero a todos nos hace ilusión jugar algún día en el equipo de tu tierra. Eso creo que es muy entendible. Un zaragozano si le preguntas te lo dirá igual. Ojalá se dé jugar en el Tenerife, para mí sería un orgullo haber estado en Las Palmas y allí, es la ilusión de cualquier canario", añadió.