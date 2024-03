¿Cómo impacta el sedentarismo en el deterioro articular?

El estilo de vida que llevamos hoy en día no nos permite movernos todo lo que deseamos. La rutina de estar parados durante muchas horas en el trabajo, sumado a que no solemos hidratarnos todo lo bien que deberíamos, es una combinación mortal para nuestras articulaciones, especialmente para las de carga, como son las rodillas y las caderas.

Nuestras rodillas sufren al no moverse, lo que desencadena en su inflamación y, en muchos casos, en un dolor crónico a corto plazo. El sedentarismo también hace que perdamos músculo, las articulaciones sean más inestables y aumente el su desgaste con actividades que no deberían provocarlo.

El doctor Carlos Jarabo, director médico de Clínicas Cres, es especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte y nos cuenta que “el hecho de no realizar ejercicio físico en el día a día provoca un deterioro masivo en las articulaciones del cuerpo.” “El organismo no pone energía en las estructuras que no usa y deja que se deterioren”, indica.

La experiencia del doctor Jarabo le ha permitido ser testigo de los efectos que puede llegar a tener un estilo de vida sin actividad física diaria. Cabe recordar que actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda realizar al menos una hora de ejercicio diario.

Cuando el dolor se vuelve constante

El doctor Jarabo se encuentra diariamente en consulta con sintomatologías musculoesqueléticas muy variadas, siendo lo más común que el paciente refiera que el dolor comienza al principio solo al realizar movimientos. Conforme pasa el tiempo, este dolor que no limitaba los quehaceres diarios del paciente, ahora sí, teniendo que recurrir a los analgésicos y a los antiinflamatorios como forma de evitar el dolor.

El sedentarismo y la mala hidratación solo es la base del problema. Después llegan la rigidez y el dolor y es en este momento en el que la mayoría de las personas comienzan a ser conscientes de que algo va mal. Cuando las articulaciones duelen, la vida se complica. Especialmente en zonas como la rodilla y la cadera, el dolor no es una opción con la que se pueda convivir.

Los tratamientos con medicina regenerativa son técnicas de última generación cuyo objetivo es reducir el dolor y mejorar la funcionalidad de la articulación. Estos tratamientos innovadores lo que intentan es evitar la cirugía protésica o aplazarla lo más posible, utilizando el material biológico del propio paciente para paliar los síntomas de la patología musculoesquelética.

La doctora Elena Guallar es médico de la clínica Cres en Zaragoza y experta en técnicas de medicina regenerativa, establece la gran utilidad del uso de la medicina regenerativa para tratar el dolor articular. “Dejar el dolor pasar solo empeora la situación, una detección precoz del problema puede evitar que empeore la situación”, comenta la experta.

Guallar también recalca que “ponerse en manos de profesionales con experiencia es fundamental para poder asegurar una evolución favorable siempre para el paciente.”

El papel clave de la alimentación

El estilo de vida que lleva cada uno representa como está su organismo. Comer bien es una de las claves para evitar el deterioro de las articulaciones. En este sentido, el sobrepeso es una patología que en España afecta a más de la mitad de la población y también está íntimamente relacionada con el sedentarismo. En casos de dolor articular, el peso es fundamental para permitir que el paciente mejore y por eso la alimentación es tan vital durante el proceso.

La genética habla en la nutrición y la microbiota intestinal, también. El poder entender cómo funciona nuestro sistema digestivo ayuda a evitar patologías y reducir la inflamación y los síntomas asociados a procesos reumáticos como la artrosis o la artritis.

¿Cómo entendemos a nuestro sistema digestivo?

Los estudios genéticos nutricionales son pruebas que se han creado con el objetivo específico de usar la genética individual para descubrir de qué manera funciona el metabolismo de cada uno. Entre los parámetros que se estudian, se encuentra la predisposición a desarrollar intolerancias, cómo metabolizamos cada grupo de alimentos, un análisis de los genes de obesidad, entre otros.

El estudio sobre la microbiota intestinal es otro de los grandes avances en el mundo de la nutrición que estudia las causas asociadas a la inflamación, algo que termina por favorecer el estado óptimo del sistema inmunitario. Por eso en Clínicas Cres cuentan con una Unidad de Nutrición que, siempre que sea necesario, acompaña al paciente durante todo el tratamiento.

