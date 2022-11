Naufragio en Tenerife

Las sensaciones son muy importantes en el fútbol y el Huesca no supo leer el encuentro que perdió este sábado por 2-0 ante el Tenerife. Los de Ziganda llegaban a la isla sabiendo que habían puntuado en cuatro de las siete veces que habían viajado, pero el recuerdo se quedó en el pasado. El encuentro arrancó con idas y vueltas por parte de ambas escuadras, aunque sin ocasiones muy claras con un Huesca muy apático. Ambos equipos buscaban robar balones y salir rápido a la contra, pero el Tenerife estaba mejor y el Huesca, consciente de ello, empezó a tocar el balón y a bajar el ritmo del encuentro. Poco pasó en la primera parte que llegó a su final tras un posible penalti que desestimó el VAR.

Tras el descanso, el Tenerife fue el único de los dos equipos que despertó. Los de Ramis salieron con las ideas claras y prueba de ello fue el gol que anotó Waldo para el Tenerife en el 52. Tras este duro varapalo para el Huesca, los locales siguieron buscando marcar otro, especialmente a balón parado. Y es que cualquier balón a la espalda de la defensa azulgrana se convertía en un problema con un Iván Romero que luchaba todos los balones incansablemente.

A partir de la hora de juego, el Huesca comenzó a entender que tenía que atacar si no quería naufragar en Tenerife. Estas prisas le pudieron costar algún gol, que el Tenerife no aprovechó. A falta de 20 minutos, los locales hundieron las líneas y buscaron las contras de un Huesca que para el 75 ya presionaba con todo. En una de estas contras, Teto recibió un pase que controló orientativamente para quedarse solo contra Fernández y batirlo con un tiro cruzado raso. A partir de aquí, el Huesca buscó su gol, pero con más ganas que juego. Los últimos minutos, sin embargo, fueron dominados por el Tenerife que tuvo un larguero de Gallego. Finalmente, no hubo tiempo para más y el Huesca se volvió de la isla sin puntos, sin ningún tiro a puerta y con la sensación de que tienen que proponer más si quieren volver en su próximos viajes con algún punto baja la manga.

Ficha técnica:

Tenerife: Soriano; Buñuel, Carlos Ruiz (Sipcic, 85), Sergio González, Mellot (Nacho, 85) ; Waldo (Elady, 56), Aitor Sanz (Javi Alonso, 56), José Ángel, Teto, Iván Romero (Mo Dauda, 71) y Enric Gallego.

Huesca: Andrés, Andrei, Jorge Pulido, Rubén Pulido, Florian Miguel (Lombardo, 76), Soko (Joaquín, 63), Hashimoto, Salvador (Timor, 85), Marc Mateu; Juan Carlos (Juan Villar, 76) y Carlos Kevin (Escriche, 46).

Goles: 1-0, m.52: Waldo. 2-0, m.80: Teto.

Árbitro: José Antonio López Toca. Amonestó a los locales Sanz, Waldo y Buñuel y a los visitantes Carlos Kevin, Salvador y Pulido.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de Segunda División.