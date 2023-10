Este miércoles comienza el mes de noviembre con un día festivo, Todos los Santos. Y muchas personas quieren saber qué tiempo hará de forma general durante los próximos 30 días.

Noviembre se caracteriza por ser un mes con mucha inestabilidad y en el que a veces es complicado saber si hay que salir de casa con chaqueta fina, chaqueta gruesa, abrigo o chubasquero y paraguas.

Las temperaturas bajan, pero todavía no llegan a ser invernales. Llueve más que en otras estaciones, pero la sequía sigue acechando y no lo hace como debería. Y eso cuando no cae mucho en poco tiempo y luego sale el sol. En definitiva, noviembre es un mes un poco loco.

Ahora bien, va a haber dos tendencias a lo largo del mes. Los primeros quince días tendrán un tiempo muy marcado y después cambiará totalmente.

La primera quincena

Las temperaturas serán más altas que la media habitual para el mes de noviembre en toda España, estará unos grados por encima. Ahora bien, serán más pronunciadas en la zona mediterránea, incluida la provincia de Teruel. Según el mapa de eltiempo.es, web de meteorología que cuenta con Mario Picazo en sus filas, todo el este peninsular, además de Baleares, tendrá unos mercurios "más cálidos de lo normal".

En cuanto a las precipitaciones, toda la península excepto Galicia contará con unas lluvias y nieves "dentro de lo normal". Solo en Galicia lloverá más y en Canarias lo hará un poco menos que la media.

La segunda quincena

"La recta final del mes vendrá marcada por precipitaciones dentro de lo normal en todo el país salvo en Canarias, donde seguirían las anomalías ligeramente negativas", dice eltiempo.es.

En cuanto a las temperaturas, estarán por encima de la media en la mitad de la península y, en el resto, dentro de lo normal. Todo Aragón estará unos grados por encima de la media, por lo que en todo noviembre lloverá, pero también habrá un poco más de calor que la media histórica.

¿Cómo es un mes normal?

Según eltiempo.es, la temperatura media de España son 11ºC, aunque depende mucho de la zona, y las precipitaciones medias se sitúan en 80mm. "Las zonas donde más suele llover se encuentran en el norte y noroeste peninsular pero también en el sistema Central y Sierra de Grazalema", puntualiza.