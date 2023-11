La princesa Leonor se encuentra más que nunca en el foco mediático. Los distintos hitos que ha experimentado la heredera al trono en este 2023 despiertan cientos de debates en las redes sociales y cosechan miles de interacciones. Desde su llegada a la Academia Militar de Zaragoza a la esperada jura de bandera, pasando por sus primeras salidas ociosas con los cadetes de la institución.

Pero hay otros temas virales que rodean a la princesa y que nada tienen que ver con su formación militar. Su madre, la reina Letizia, también llama la atención de los internautas con sus últimos vestidos o sus secretos para lucir una figura y una piel ideal con 51 años. Ahora, parece que la apariencia de Leonor también es motivo de debates virales.

El que recientemente suena en torno a Leonor tiene que ver con sus dientes. Y es que la princesa ha vuelto a ser un tema tendencia a raiz de una foto suya en la que puede apreciarse un curioso detalle en su sonrisa.

¿Qué le pasa en los dientes a la princesa Leonor?

El ortodoncista y tiktoker Javier Manso Mora se ha hecho eco de las especulaciones en torno a los dientes de la princesa Leonor. Más concretamente, sobre sus colmillos.

¿Qué le pasa en sus dientes a la princesa Leonor? A mí me tienen un poco confundido. He leído en muchos artículos que no se le habían formado unos dientes y estaban con ortodoncia trabajando para luego pone un implante", comienza el experto.

"Pero luego me encuentro esta imagen... la princesa Leonor con brackets con los colmillos cogidos. Todo viene de estas imágenes donde la princesa Leonor lucía una sonrisa donde se veían sus colmillos. La gente empezó a especular: no se le han formado los colmillos", continúa Javier Manso sumándose a la discusión.

La teoría del ortodoncista

Pese a todas las opiniones que ha generado esta imagen, el ortodoncista parece no estar de acuerdo con la idea de los implantes. Más bien comparte el análisis de que los "caninos se habían quedado incluidos, que significa que se habían quedado dentro".

A la pregunta de si se le han formado o no los colmillos a Leonor, el ortodoncista Javier Manso Mora concluye que "sí que se le han formado y que le han hecho una tracción y le han puesto porque es que llevan brackets y a un implante no le sueles poner brackets".

¿La respuesta correcta? Un interrogante que continúa abierto. El ortodoncista reconoce que solo ha expuesto una teoría, e invita a sus seguidores a que dejen en comentarios su visión. Parece que los dientes de la princesa Leonor seguirán dando que hablar.