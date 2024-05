Noruega, el destino favorito de las enfermeras españolas que migran: su sueldo se multiplica por cuatro

En la misma semana que el Ministerio de Sanidad ha presentado el nuevo Comité de Cuidados en Salud, que coordinará la enfermera Alda Recas, se han conocido datos del "exilio forzoso" de muchas profesionales españolas, tanto entre provincias y comunidades como al extranjero, en busca de mejores oportunidades. Una migración que ha retratado este jueves el Consejo General de Enfermería (CGE) a través de un informe repleto de datos. En 2023, 8.119 enfermeras dejaron su provincia para trasladarse o bien a otra provincia/comunidad autónoma (6.646) o bien a otro país (1.473). En el 'top ten' de destinos favoritos, Noruega, donde el sueldo de las profesionales se multiplica por cuatro respecto a su salario español.

Florentino Pérez-Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, ha subrayado en rueda de prensa lo ya conocido sobre las condiciones de las más de 335.000 enfermeras que hay en nuestro país: "La razón principal para esta elevada movilidad no es otra que la precariedad laboral que vive el sector y dentro de ella la temporalidad y las malas condiciones laborales. Lejos del 8% marcado como objetivo por el Gobierno, la temporalidad entre las enfermeras no baja del 30% y pese a las OPEs de estabilización, sigue siendo un lastre".

Inestabilidad laboral, contratos por días e incluso por horas, bajos salarios, escasez de profesionales, el reconocimiento o no de la especialidad, el no ver reconocida la categoría profesional que deberían tener… "Renunciar a un contrato, que a veces se ofrece de un día para otro, supone una penalización que les lleva directamente al último puesto de la bolsa de empleo. ¿Cómo no van a buscar otro lugar, ya sea fuera de su provincia o en otro país?", se ha preguntado Pérez-Raya.

El sueño noruego

Si se habla de migración internacional, José Luis Cobos, vicepresidente III del Consejo General ha aportado datos que dibujan ese panorama en el que la solución pasa por irse a trabajar a otro país donde "las condiciones laborales que se ofrecen, no ya solo de salario o de ayudas para la adaptación al país y la vivienda, sino también de desarrollar su carrera profesional, son mucho mejores que en España". Es el caso de países como Noruega, el principal destino ahora mismo de las enfermeras españolas, que pueden ver cómo su sueldo se multiplica por cuatro.

En 2023, 1.473 enfermeras solicitaron la documentación necesaria para ejercer fuera de España. Los principales destinos: Noruega (336), Estados Unidos (226), Reino Unido (92), Irlanda (60), Países Bajos (43), Australia (41), Francia (40), Suiza (39), Canadá (22), Bélgica (13), Arabia Saudí (11) y Portugal (11).

Las ratios

"Las enfermeras españolas están muy solicitadas en los países más desarrollados del mundo. Nuestra formación y prestigio internacional las hace muy valiosas para cualquier sistema sanitario. Pero ello nos está haciendo perder capital humano muy preparado. Invertimos en formar profesionales altamente cualificados que se acaban yendo a otros países en busca de mejores condiciones, con lo que toda la inversión en formación que se ha realizado se pierde", ha dicho Cobos.

Un dato que se ha resaltado y habla de déficit: en Europa la ratio de enfermeras por cada 1.000 habitantes es de 8,73 y en España es del 6,3. De hecho, ocupamos el puesto 14 de 19 países según los últimos datos disponibles de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 2022.

"Al mejor postor"

A cambio, añadió José Luis Cobos, estamos incorporando a nuestro sistema sanitario a enfermeras procedentes de Latinoamérica. En 2021, último dato disponible, se homologó el título a 305 enfermeras extracomunitarias. Una cifra testimonial porque, como explicaba a El Periódico de España, del mismo grupo editorial, la mexicana Carolina Carrada Hernández, residente en Madrid, que lleva desde ese mismo año confiando, con infinita paciencia, en la resolución de su proceso. En el ámbito sanitario, además de los médicos, alrededor de 7.500 enfermeras esperan en nuestro país a que se resuelvan sus expedientes.

"La migración no debe ser una cuestión de comprar y vender enfermeras al mejor postor, porque siempre acaban perdiendo los que menos tienen" José Luis Cobos — CGE

"A nivel internacional existe una gran preocupación por la escasez de enfermeras, que provoca una gran migración internacional. El flujo siempre es el mismo, de los países más desfavorecidos a los más desarrollados que pueden ofrecer mejores condiciones laborales. La migración no debe ser una cuestión de comprar y vender enfermeras al mejor postor, porque siempre acaban perdiendo los que menos tienen", ha incidido.

Entre comunidades

Para quienes no quieren irse tan lejos a trabajar, la opción, dice el Consejo General, es moverse dentro del territorio nacional, a otra provincia o a otra comunidad autónoma. Según los datos de los colegios provinciales de Enfermería, en 2023 se dieron de baja por traslado a otra provincia -la colegiación en España es provincial- un total de 6.646 profesionales.

Diego Ayuso, secretario general del CGE, ha explicado que el desempleo actualmente es prácticamente nulo en la profesión. "La forma de conseguir atraer enfermeras es que se trasladen de otro lugar, de ahí que exista una alta movilidad dentro del territorio nacional", ha dicho. La escasez de enfermeras, cómo no, marca esos traslados. Además, se da la circunstancia de que hay una gran disparidad entre unas comunidades y otras llegando casi a duplicarse entre la que más tiene, Navarra (8,93) y la que menos tiene, Murcia (4,74).

Navarra, es la comunidad que más enfermeras tiene por sus mejores condiciones laborales

Para Ayuso "no es casualidad que la región que más enfermeras tiene sea también la que mejores condiciones ofrece a sus profesionales. Pero no solo afecta el salario, si trabajas en un servicio con otras 10 compañeras, tu carga asistencial no es la misma que si lo haces con la mitad. La sobrecarga, el estrés de no tener suficiente personal también pasa factura, si ves que no puedes atender a tus pacientes como se merecen, eso también es relevante a la hora de optar por cambiar de domicilio".

Especialistas

Buscar mejores condiciones laborales, mejores contratos, de mayor duración, en zonas con mayor número de profesionales o incluso presentarse a una oferta de empleo público en la otra punta del país son la opción para miles de profesionales. "También lo es para las enfermeras especialistas el ver reconocida su formación y poder ocupar un puesto como especialista, pues muy pocas comunidades autónomas tienen vinculado el puesto de trabajo a la categoría profesional", ha abundado Ayuso.

En la misma rueda de prensa donde se aportaron los datos de movilidad, el CGE también ha presentado una campaña de visibilidad con motivo del Día Internacional de las Enfermeras que se celebra el domingo 12 de mayo, bajo el lema 'Pregunta a tu enfermera'. La campaña, que se desarrollará en lo que queda de 2024, reproduce situaciones y dudas frecuentes en distintos ámbitos.