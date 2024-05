Buenas noticias para los conductores: Europa obliga a la DGT a cambiar la validez de los carnets de conducir

Desde la fundación de la Unión Europea (UE), todos los países miembros han adaptado sus marcos legales y administrativos para mejorar la vida de sus ciudadanos y garantizarles los mismos derechos y responsabilidades. Para lograrlo, los 27 países que forman parte de la UE han delegado un porcentaje de su soberanía para tomar, de manera democrática, decisiones sobre asuntos de interés común. En este sentido, las políticas sobre seguridad vial también forman parte de este bienestar colectivo.

En España, la organización encargada de promover una movilidad segura, fluida, inteligente, sostenible y conectada es la Dirección General de Tráfico (DGT), un organismo autónomo del Gobierno de España dependiente del Ministerio del Interior. Esta institución está creando y aplicando constantemente medidas para hacer de las carreteras españolas un lugar más seguro.

Ampliación de años del carnet de conducir

La Comisión Europea adoptó, a principios de año, una normativa por la cual abogaba por extender la validez del permiso de conducir para motocicletas y turismos a quince años, mientras que para camiones y autobuses sugiere un periodo de cinco años. Del mismo modo, los eurodiputados rechazaron la propuesta de la Comisión de acortar la vigencia del carné para personas mayores, argumentando que esto podría implicar discriminación y obstaculizar el derecho de este grupo a la movilidad y participación en la vida económica y social.

Además, desde la Unión Europea se propuso que los Estados miembros decidan que los conductores se realicen una autoevaluación antes de renovar su carnet. Esto incluye pruebas cardiovasculares o de la vista, entre otros aspectos.

La DGT llega tarde

Pese a esta nueva normativa europea, la DGT todavía no ha aplicado la extensión del carnet de conducir de diez a quince años. Pese a que el organismo de seguridad vial está obligado a implementar esta medida, todavía no hay ningún avance. Por ello, crecen las especulaciones, puesto que algunos críticos consideran que la DGT está retrasando intencionalmente su implementación, con el fin de no perder recaudación. Sin embargo, es probable que pronto se tomen las medidas necesarias para beneficiar a todos los conductores.