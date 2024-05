Isabel Pantoja tiene unas palabras para su sobrina Anabel en el concierto en Zaragoza

Anabel Pantoja comunicaba hace unos días a la comunidad de seguidores de sus redes sociales que este fin de semana no podía estar acompañando a su tía en Zaragoza debido a su trabajo en el festival Desalia que se está celebrando en Maspalomas. "Tengo el corazón dividido", confesaba la influencer, que siempre que ha podido ha estado al lado de su tía en sus shows.

Su tía también tuvo unas palabras para ella desde el escenario. A pesar de los rumores que ha habido en los últimos años, está claro que la relación entre tía y sobrina es de lo más estrecha y el cariño que sienten la una por la otra es mutuo.

Isabel Pantoja recordaba a Naiara cuando iba a cantar 'Garlochi', canción que interpretó junto a la ganadora de 'OT' en el concierto de hace un mes en Madrid y aprovechaba para mandar un beso a Anabel: "Y otro a mi Anabel, que no está aquí tampoco, me han dejado sola... que malas eh".

Fue en el Wizink Center cuando la tonadillera sorprendió a todo su público bailando con su sobrina y Naiara un TikTok -ideado por la influencer- encima del escenario. Siendo esta la primera vez que Anabel se subía en mitad de un concierto con su tía.

Ayer, en Zaragoza, Pantoja lo explicó: "Y digo que me han dejado sola porque yo la única vez que he hecho un TikTok en mi vida fue el otro día, la que he liado con el TikTok, yo no, mi Anabel". De esta manera, Isabel recordó a su sobrina con ese humor que siempre ha tenido la cantante y que muy pocos entienden.