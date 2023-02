Santiago Gascón, autor de los textos de “Las Bodas de Isabel”, advierte a sus organizadores de la necesidad de solicitar permiso para su uso, hasta ahora basado en las relaciones de amistad con la que fue su impulsora y directora, Raquel Esteban, cesada ayer de su cargo y para la que pide un "adiós digno".

"Como ya no es una relación de amistad porque la directora no está", el autor considera ahora que los trámites se tienen que efectuar a través de la SGAE, si bien advierte que su intención "no es fastidiar a la ciudad" ni la decisión está basada en aspectos económicos, ya que apenas suponen 350 euros.

El autor de los textos por tanto da por cancelada su relación con Las Bodas y ha puesto en conocimiento de la SGAE que no ha autorizado a ninguna institución para que se representen los espectáculos basados en sus textos salvo que se le solicite formalmente.

En una celebración en la que se ha homenajeado "hasta el que hace los chorizos", Gascón, profesor de la Universidad de Zaragoza en el campus de Teruel, reclama un agradecimiento y un reconocimiento para quien ha logrado que "febrero sea agosto" en esta ciudad a la que desde hace 27 años y en estas fechas llegan miles de visitantes.

"No le han pedido permiso"

La Fundación Bodas de Isabel comunicó este jueves que había dado por finalizada la relación laboral con la, hasta ahora, directora gerente, Raquel Esteban Martín, y anunciaba que el equipo continuaba trabajando con normalidad en la preparación de la próxima edición de Las Bodas de Isabel, que se celebra del 16 al 19 de febrero próximos.

Tras conocer la decisión, que "ha indignado a todos en Teruel", Gascón ha emitido un comunicado en el que recuerda que las escenas anunciadas en el folleto oficial se basan en textos teatrales registrados en la SGAE para cuyo uso no le han pedido permiso, ha explicado a Efe.

Gascón colabora con la “Fundación Bodas de Isabel” desde 2002 en la elaboración de los guiones de la leyenda de los Amantes de Teruel por una relación de amistad personal con Raquel Esteban, ya que en sus inicios ni existía este organismo ni el patronato y se aceptaba el encargo verbal sin saber si cobraría por ello.

Le molesta, ha asegurado "la chulería" de las instituciones y la "mercantilización" de esta celebración cuya organización "lleva mucho esfuerzo" tanto desde el ámbito creativo como por parte de los actores y directores, para los que exige una "humanización".