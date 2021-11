Arkano está de moda. Bueno, lleva años ya, pero ahora gracias a Masterchef Celebrity millones de personas han conocido al que muchos consideran el mejor freestyler del mundo, si bien ahora está retirado de las batallas. Se han encontrado con un joven divertido, muy cercano, sin ningún tipo de complejo y que ha cautivado al público pese a que fuese eliminado hace algunas semanas.

El que se diera a conocer en el 2015 por ser el campeón mundial de Batallas, en los últimos días ha salido más a la luz en los medios de comunicación por comentar su orientación sexual al revelar que "está abierto a todo", y también por un problema de salud que le afecta y que son los acúfenos, que es la percepción de un sonido sin que haya una fuente de sonido.

Pero cuando Arkano comenzó no estaba en tan buena forma física como ahora. Si en el 2015 comenzó a ser ampliamente conocido mundialmente (aunque llevaba desde los 15 siendo una promesa y un referente del mundillo), en el 2017 su cambio físico fue espectacular al quitarse varios kilos de más.

Ejercicio y comer sano

Entonces, mediante un vídeo subido a redes sociales, harto de que le preguntaran cómo lo había logrado, al fin respondió y lo hizo con contundencia.

Había muchas personas que esperaban que el freestyler hablara de una dieta milagro o fuera especialmente conciso sobre qué comía o qué dejaba de comer, pero nada más lejos de la realidad.

¿Que cómo he bajado de peso? Solo hay un camino y no es ningún secreto. pic.twitter.com/9XptvwIFvD — Arkano (@SmoothArkano) 12 de diciembre de 2017

Exactamente igual que hiciera Alberto Chicote en una reciente entrevista, Arkano reveló que "no hay ningún secreto y solo hay un camino", que es comer sano y hacer ejercicio. Nada más ni nada menos.

"He salido a correr un rato por Alicante y me ha nacido el impulso de hacer este vídeo. Es tan simple como hacer deporte y comer sano. No voy a subir vídeos o fotos en el gimnasio porque no va ese postureo realmente. Que no os coman la cabeza, no hay dietas milagrosas ni caminos fáciles. Solo hay que hacer deporte y comer sano", expuso con su alegría habitual.