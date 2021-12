Beber un buen vino es un placer durante todo el año, pero ahora que se acerca la Navidad, que es época de comidas, cenas, celebraciones, reuniones familiares y con amigos y de alegría el vino es una de las grandes estrellas de la mesa y también un regalo muy recurrente, tanto entre personas como en los clásicos aguinaldos. Es una manera muy sencilla de no fallar.

Hay muchos certámenes, concursos y guías sobre vinos muy prestigiosas. Por ejemplo, el diario británico 'The Guardian' recomienda para estas navidades cinco vinos españoles, entre los que se encuentra uno aragonés, pero seguro que has oído hablar de la Guía Peñín, una de las mayores referencias sin duda de todo el mundo, muy al estilo Guía Michelin, con su característico sistema de calificación por estrellas.

Ha alcanzado un nivel de 11.500 catas por año y lleva vigente desde 1990, cuando comenzó a analizar vinos. No es una cata a ciegas, saben perfectamente qué están tomando los expertos catadores y evalúan aroma, color, textura, intensidad y, sobre todo, el sabor. Después, le ponen una puntuación entre 50 y 100 puntos. Evidentemente, cuantos más puntos tenga, mejor es.

Dos de más de 90

Y hay dos vinos con puntuación de 92 y de 90 respectivamente que se pueden adquirir en Lidl, una cadena de supermercados asociada a precios bajos, lo cual demuestra que no hace falta gastar un pastizal para disfrutar de un buen vino.

El 2016 recibió 92 puntos en la Guía Peñín el Finca de la Cruz DO Ribera del Duero, un tinto que cuesta 8,99 euros y que es un tinto reserva. Equilibrado, con un toque de cremosidad, tiene toques de fruta roja, aunque sí que destacan los aportes de la barrica.

Y con 90 de puntuación en 2020 se encuentra, por tan solo, 4,49 euros, se encuentra el Tramuz Vino Tinto DO Ribera del Duero, un vino joven tempranillo.

Pero hay más, porque aunque no llegan a 90 de puntuación, sí que hay varios de 89 y uno de 88, por lo que también hay que tenerlos en cuenta. Se trata de Volaverunt vino tinto, que tiene 89 y cuesta 5,99 euros; el Adaras Aldea vino tinto ecológico (89, 5,46 euros); y el Fino Donceles DO Montilla-Morile (89, 2,15 euros). Por último, el sexto tiene una calificación de 88 y es el Oristán DO La Mancha (2,49 euros).