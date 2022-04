Una vez borras mensajes de Whatsapp ya no hay vuelta atrás. O eso es lo que creen la mayoría de personas, porque hay un truco sencillo para hacer que regresen. Es indiscutible que Whatsapp es la aplicación de mensajería líder para hablar con otras personas, pero eso también implica que se generan muchísimas conversaciones que no hacen más que hacer la aplicación más difícil de usar.

Ahora bien, aunque tiene pocos secretos, todavía hay muchas funciones y trucos que el gran público no conoce o cosas que se pueden hacer y que no las sabe.

Quizá te hayas puesto a repasar los archivos del móvil, especialmente aquellos que son más grandes por si necesitas liberar memoria, y te has encontrado con unos archivos con nombre raro y que no se pueden abrir ni hacer nada con ellos más que eliminarlos. Se trata de las copias de seguridad que hace una vez por semana Whatsapp de madrugada e incluso día a día y que se pueden restaurar en la aplicación. De todos modos, también se pueden recuperar algunos más antiguos.

¿Cómo se hace si son mensajes recientes?

Lo primero que debes hacer es una copia de seguridad de los chats, que se hace en segundos: Ajustes-chats-copia de seguridad-guardar.

Una vez la tengas (si no la has hecho antes no te servirá de nada). Sirve para los mensajes de una semana o menos. Ahora bien, generalmente Whatsapp la hace sola de forma predeterminada, como ya te hemos contado:

Desinstala Whatsapp de tu teléfono.

Vuelve a descargarte la app e instala.

Abre el Whatsapp y dale a "restaurar".

¿Y los más antiguos?

Es más difícil y se pueden perder conversaciones recientes, por lo que debes evaluar si quieres hacerlo o no o si te merece la pena.