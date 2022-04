El cuarto de baño suele ser de las estancias más pequeñas de toda la casa, porque no pasamos tanto tiempo en él y no hace falta una barbaridad de espacio, especialmente en un piso o casa más estándar. Por eso, cualquier accesorio que sea decorativo y permita ahorrar espacio se convertirá en un as.

Hay muchas opciones, desde las más pequeñas y curiosas, como un estante giratorio que tiene Ikea para dar cabida a pequeños botes de cremas, gel, champú o jabón de manos, hasta por ejemplo un toallero vertical de Leroy Merlin que es calefactable, para que las toallas estén bien calientes para cuando sales de la fría ducha de invierno. Pero también un pequeño mueble puede ser mucho más. Es decir, tener mucho estilo, que pegue con cualquier decoración, que le dé un toque natural muy interesante, que no ocupe mucho espacio y, sobre todo, que logre reunir en un mismo espacio diversos elementos del baño. Y este en concreto está triunfando en Amazon por todas esas características. Cuenta con casi 700 valoraciones, casi todas ellas de cinco estrellas (de hecho tiene 4,5 en total) y los clientes están encantados con él. De bambú Tiene un metro y medio de alto y está dividido en dos secciones claramente diferenciadas. La superior tiene tres barras de 43,5 cms que sirven para colgar las toallas y debajo hay tres baldas de diferentes anchuras por la propia estructura del toallero que sirven para guardar chanclas, zapatillas de estar en casa, toallas limpias e incluso cremas, lociones, cuchillas, jabones... vaya, lo que se te ocurra. Pero hay mucho más, porque además es de fácil instalación y es plegable, por si necesitas recogerlo en algún momento. Pero en lo que destaca de verdad es en su material, ya que está hecho completamente de bambú natural con look de madera, lo que le convierte en un elemento diferencial en estancias con mucha humedad, como efectivamente es el baño. Este toallero es de los más vendidos de su categoría en Amazon, es de la empresa Relaxdays y tiene un coste de 65,26 euros.