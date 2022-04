La luz lleva un año a precios de máximos históricos, con picos o valles tanto en horas como en días, pero siempre está mucho más cara que hace unos cuantos meses. El sistema marginalista es el gran causante de que se pague a precio de oro, ya que primero se venden las más baratas, que son las renovables, después la nuclear y finalmente el gas, que está por las nubes desde antes de que empezase la invasión rusa a Ucrania. Pero por si fuera poco, la guerra ha acentuado el encarecimiento de los precios, ya que Rusia es uno de los grandes exportadores hacia Europa.

El caso es que mientras no se cambie el sistema o se tomen medidas para que el coste de la energía disminuya no nos queda otra que aplicar nuestras propias medidas de ahorro y usar pequeños trucos que, aunque quizá no parezcan mucho, sí que a la larga hacen un puñado de euros muy importante.

Algunos de ellos tienen que ver con el lavavajillas, que tiene un programa que aúna eficacia y eficiencia; o con la lavadora, electrodoméstico con el que se puede ahorrar mucho dinero al año aplicando una serie de consejos muy fáciles. También mientras cocinas se puede ahorrar algo de dinero.

Otra opción, por ejemplo, es desechar todas las bombillas tradicionales e invertir en bombillas y tiras LED, que consumen muy poco. Y otro, que es el que nos ocupa, es el uso de enchufes inteligentes, que tienen grandes ventajas con respecto a los tradicionales.

Por qué deberías usarlos