Posiblemente ya conozcas a Marie Kondo, la gurú del orden y de la limpieza en casa. Su método, el Konmari, está muy extendido en todo el mundo, ya que es sencillo de seguir y aporta felicidad a través del orden. O más bien, el desorden hace que aparezca el estrés y con él que desaparezca nuestra felicidad completa. Recuerda, el orden trae calma, serenidad y tranquilidad.

Uno de los puntos más importantes para Marie Kondo es la organización y el uso de cajas es imprescindible. No solo en el armario o para la ropa, sino también para almacenar objetos o incluso para la nevera. El caso es tenerlo todo expuesto pero organizado, etiquetado y a la vista para que sea fácil de recurrir a aquello que necesitemos.

Otras de las patas de su método es que, en el caso de la ropa, se debe guardar en rollitos. De este modo no solo ahorramos tiempo al elegir prenda, porque ya estará organizada por colores o tipo, sino que además estará a la vista y no tendremos que sacar varias camisetas o pantalones para coger el que queramos para el día. Así no se despliegan ni se arrugan.

Ikea tiene la solución

Para el uso de cajas se puede optar por una opción pragmática pero de distintos colores como es el reciclaje de cajas de zapatos, pero si quieres que el orden sea perfecto puedes emplear cajas de almacenaje del mismo estilo y por poco dinero.

Y ahí Ikea tiene la solución definitiva, barata y bien sencilla: la colección Stuk. Hay varias vertientes, pero hay algunas que destacan por encima del resto y todas ellas cuestan menos de 10 euros.

Por 3 euros tenemos un portaobjetos de color blanco, una pequeña caja en la que guardar ropa interior, calcetines o accesorios como corbatas, bufandas, pañuelos o cinturones.

Por un euro más está una caja de 20x34x10, para guardar ropa. Está disponible en blanco o azul grisáceo y por su tamaño será perfecta para almacenar ropa en el armario o en cajones de forma bien ordenada.

Y por último, la bolsa de almacenaje, que es de 34x51x28 cm, que está en blanco/gris y azul grisáceo. Tiene tecnología de transpiración y se puede cerrar, por lo que es ideal para guardar aquella ropa que está fuera de temporada o la de cama. Su precio es de solo 9 euros y puede ir dentro o fuera del armario.