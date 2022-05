Las infusiones y los tés son excelentes aliados para la pérdida de peso por muchos motivos. El primero es que son muy saciantes, lo cual evita que acabemos consumiendo otros alimentos o bebidas que no nos ayudan en lo más mínimo al objetivo de adelgazar. Y lo segundo, porque no tienen nada de calorías aunque, eso sí, hay que tomarlas sin azúcar (aunque hay edulcorantes naturales que pueden cumplir un buen papel).

De todos modos, este no es el caso de la infusión que nos ocupa, que no solo tiene un sabor bien rico, sino que además es tan característico que seguro que lo has probado, aunque seguramente de otras maneras y no en té. Algunas pistas: es refrescante y tiene un aroma y un sabor totalmente inconfundibles. Y todo ello, por supuesto, sin variar ni un ápice el número de calorías, que es cero. Ninguna.

Aparte también te puedes beneficiar de las ventajas de las infusiones y de sus grandes propiedades positivas. Por ejemplo, la menta destaca la de mejorar el flujo de bilis en el aparato digestivo y es esencial para digerir las grasas. Por esta razón, la menta nos ayudará a adelgazar. Esta planta además desinflama el abdomen y da sensación de saciedad, por lo que consumirás menos alimentos con más calorías.

La menta también efectos relajantes y ayuda a realizar mejor la digestión evitando los gases y la inflación del estómago, con lo que te sentirás menos hinchado, más cómodo y si la tomas habitualmente verás como tu vientre está más plano.

Cómo preparar el té de menta para quemar grasas

Preparar el té de menta quemagrasas es muy sencillo. Solo necesitas unas hojas de esta hierba y agua. Lava cuidadosamente las hojas (con 5 será suficiente para una taza) y ponlas a hervir con un poco de agua. En cuanto la mezcla llegue a ebullición retira del fuego, ponle una tapa y deja que repose. Es decir, el mismo proceso que en cualquier infusión.

Para beneficiarse de todas las propiedades del té de menta lo mejor es tomarlo justo después de comer para que nos ayude a tener una digestión más ligera. Aparte, nos ayudará a estar más tiempo saciados. Ahora en invierno apetece tomarlo calentito pero de cara al verano puedes tomarlo frío y con una gotas de limón e incluso con hielo, por lo que será doblemente refrescante. Si eres constante pronto verás los resultados.