Tener plantas en casa no solo traen alegría, dan un toque de naturalidad y nos equilibran internamente, según muchas teorías. También tiene varias propiedades positivas y que son muy valoradas por millones de personas en todo el mundo.

Por ejemplo, en muchos baños del mundo o en casa que tienen altos grados de humedad hay plantas que se encargan de absorberla de manera natural. También se pueden tener para tratar de atraer la buena suerte y la prosperidad. Y por supuesto, en una época tan especial como es el verano, las que ahuyentan a los insectos están a la orden del día.

Animales voladores pesados hay varios, pero en el top se encuentran sin duda alguna los mosquitos, que tienen sus plantas encargadas de alejarlos de nosotros; las moscas, que también tiene la suya; y las abejas y las avispas.

Para estos dos últimos está planta es especialmente importante que la tengas. Un mosquito o una mosca te puede traer problemas, pero no es lo habitual. Sin embargo, una picadura de abeja o avispa no solo es muy dolorosa, sino que además como seas alérgico hay que irse deprisa y corriendo al hospital para tratarla.

La mejor planta repelente

Para evitar que se acerquen al jardín o a la terraza puedes plantar o tener geranios. Y por si fuera poco, aunque es muy eficaz ante abejas y avispas, también es una de las más efectivas contra los mosquitos. Todo ventajas.

El secreto de su éxito contra estos insectos voladores es su intenso olor, que es mentolado, lo cual no les gusta nada de nada. Si pones uno posiblemente no consigas mucho, pero si juntas en una zona en contrato varios el efecto se multiplicará y actuará como una barrera protectora.

Fácil de cuidar

Son sencillos de tenerlos radiantes, pero como todas las plantas necesita unos cuidados que son básicos. Para empezar necesitan mucha luz, por lo que es mucho mejor que estén en el exterior. Y en cuanto al agua no hay que encharcar la tierra o el sustrato ya que no requieren de demasiada.

Más allá de esto solo te quedará ir controlando las flores secas o marchitas para retirarlas y realizar la poda en el otoño.