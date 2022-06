No solo hay alimentos con bajo índice calórico que nos ayudan a perder peso de forma natural, sino que además hay otros que tienen propiedades termogénicas, es decir, que por sus componentes son capaces de activar la eliminación de grasa de nuestro organismo.

¿Pero cuál es su secreto? Que consiguen elevar la temperatura corporal y "atacar" directamente al tejido adiposo y que logran generar energía a través de las grasas, lo que ayuda a reducir sus niveles. Además, son alimentos capaces de acelerar el metabolismo.

Pero antes de contarte cinco de ellos te debemos advertir que como todo en lo que tiene que ver con la alimentación nada es milagroso. Es decir, es necesario combinar con una dieta sana y variada y hacer ejercicio físico para que al final del día hayamos consumido menos calorías de las empleadas. Pero si ayudamos a nuestro organismo con estos alimentos, mucho mejor.

Té verde

Ya te hemos hablado en otras ocasiones de esta bebida, que es fantástica para perder peso. Ahora bien, tómala sin azúcar para que sea efectivo. El motivo de su poder quemagrasas es la presencia de epigalocatequina galato, que es buena contra la grasa blanca, que es la que se suele acumular en el abdomen. Además es una infusión que por sí misma es fantástica porque no tiene calorías y posee un sabor intenso.

Lentejas

Si quieres las comes y si no las dejas, dice el refranero popular. Pues será mejor que no las dejes, porque aparte de ser una gran fuente de hierro, tienen vitaminas B12 y B3, que actúan como quemagrasas.

Ahora bien, para que su efecto no sea contraproducente evita el chorizo, la morcilla o la panceta y sustituye esos elementos por verduras como cebolla, puerro, apio o zanahoria.

Guacamole

Una combinación perfecta que junta aguacate machacado, cebolla, tomate en cubitos pequeños, cilantro y zumo de lima natural. Tiene efectos beneficiosos para la quema de grasas y por sí solos sus ingredientes son muy sanos.

Brócoli

Cada vez está más considerado un superalimento y no faltan razones para considerarlo así. Es quemagrasas por la generación en el cuerpo de sulforonato, que inicia reacciones en el organismo que queman grasa, aunque para ello no debes cocinarlo demasiado, solo un poco para que se ablanden.

Limón

Está presente en muchísimos batidos para perder peso y tiene su fama más que bien ganada. Cuida el hígado, lo que le permite rendir mejor y, por tanto, quemar mejor las grasas.