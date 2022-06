Ya sabes la fórmula eficaz para perder peso. Al final no dejan de ser matemáticas y lo que necesitamos es consumir más calorías al día de las que metamos al cuerpo y para ello es imprescindible cuidar la alimentación y realizar algo de ejercicio físico para ayudar en la quema de grasas. Pero al contrario de lo que mucha gente piensa, cuidar lo que comes no significa pasar hambre. De hecho, hay multitud de alimentos muy saciantes, ricos y que apenas subirán el nivel de calorías diarias.

Ese es el ejemplo de este producto, una de las verduras que están más de moda y en boca de todos (literalmente), porque es de las más nutritivas, con un perfil nutricional muy completo pese a su sencillez, porque tiene posee aminoácidos, vitaminas C y K, carbohidratos y porque destaca por su cantidad de potasio y ácido fólico. Unas propiedades que le convierten en un alimento único. Es muy saciante, como algunos de estos alimentos también imprescindibles en una dieta para bajar kilos de más, por su alto contenido en fibra. También nos ayuda en el tránsito intestinal y a descansar mejor, por lo que es un alimento muy recomendado para una cena ligera. Es muy importante que nos vayamos a la cama sin sensación de pesadez para que la calidad del sueño sea mayor y, de paso, que esas calorías que hemos metido en el cuerpo a última hora salgan disparadas antes de dormir. El superalimento antiviral, anticancerígeno y con propiedades curativas que se toma en zumo El metabolismo está ralentizado y cuesta más, por lo que este alimento es imprescindible en tu dieta y está arrasando por su bajo nivel de calorías ya que solo tiene 25. Principal o acompañamiento Todo ello unido a su efecto saciante, hace que la coliflor sea un superalimento a incluir en la planificación de las comidas y cenas. Uno de sus grandes secretos es su gran contenido en agua (hasta un 92%). Pero también es un aliado contra el cáncer de colón o próstata por su cantidad de glucosinolatos e isitiocianatos. El alimento que debes erradicar para perder peso Pero además permite echarle mucha imaginación en las recetas. No solo puede ser un plato principal también un acompañamiento que ayudará a tener sensación de lleno. Permite consumirse hervida, al horno e incluso pasada por la plancha para dorarla, por lo que las opciones son múltiples. Pero también se puede desmenuzar con las manos o un tenedor y que haga la función del arroz acompañando una carne o un pescado, hacer un cuscús con la propia coliflor o que sea parte de una lasaña. De cara al Plato de Harvard, del que ya te hablamos en un artículo que te dejaremos justo debajo, es un alimento muy a tener en cuenta para cumplir con la regla de que el 50% del plato sean verduras y vegetales. De este modo lograremos una figura esbelta y adelgazar casi sin esfuerzo. ¿Qué es el Plato de Harvard y por qué es tan beneficioso? Y ya si después de cenar das un pequeño paseo de 15 minutos para reactivar el metabolismo comprobarás muy pronto los resultados positivos que tendrá en tu organismo y en el estado de ánimo.