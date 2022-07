La opción de una segunda vivienda se ha convertido en algo más común tras la pandemia del covid y el teletrabajo flexible. También la rehabilitación de esa casa familiar en el pueblo o la adquisición de un pequeño terreno en principio para los fines de semana. A nadie se le escapa que la vida al aire libre está siendo cada vez más demandada.

Muchas de estas viviendas carecen de instalación de gas o no necesitan calefacción dado su uso. Pero sí que son utilizadas para pasar unos días o una corta temporada estival.

Cada vez son más las empresas que han permanecido con la posibilidad de ofrecer al trabajador el teletrabajo durante un par de días a la semana. Una idea que nació con la pandemia del covid en aquellos lugares de trabajo cerrados, tipo oficinas, bancos, etcétera, y que al parecer ha llegado para quedarse.

En España se estima que hay 3,7 millones de viviendas de este tipo, lo que representa un 14,6% del parque de viviendas total. Y es importante que este segundo hogar disponga de lo necesario para garantizar el confort y el bienestar.

La empresa Junkers Bosch ha enumerado los diez motivos para elegir los termos eléctricos como alternativa perfecta en hogares con usos discontinuos gracias a sus principales características.

Estas son las 10 razones

1. El agua sale caliente de forma instantánea y a una temperatura estable.

2. Fácil y seguro de instalar. No es necesario contar con instalación de gas ni son necesarias las bombonas de butano. Solo es necesario una toma de agua y de corriente donde enchufarlo.

3. Dimensiones reducidas, por lo que es fácil encontrar el lugar perfecto donde colocarlo. Los hay verticales u horizontales y de diferentes tamaños.

4. Amplia variedad de capacidades. Para elegir el más adecuado hay que tener en cuenta factores como el número de personas en la vivienda, los hábitos de consumo y la tipología de la vivienda.

5. Óptima medición de la temperatura del agua gracias al termostato que se encuentra ubicado en el centro. Además, es fácilmente localizable y visible.

6. Eficiencia energética. Son dispositivos que consumen cada vez menos.

7. Control inteligente que permite ahorros de hasta el 53% gracias a que los aparatos memorizan los hábitos de consumo de agua caliente sanitaria de los usuarios en el hogar para poder disponer de agua caliente de una manera eficaz cuando sea necesario.

8. Modelos específicos para aguas duras. Muchas de estas segundas residencias se encuentran precisamente en zonas de playa, donde predominan las aguas duras. Y hay modelos que permiten no estar en contacto directo con el agua y no correr el riesgo de acumular cal. Hay que tener en cuenta que los termos en los que la cal se acumula necesitan hasta un 60% más de energía para calentar el agua. De ahí la importancia de considerar termos específicos para aguas duras.

9. Mínimo mantenimiento.

10. Es posible desconectarlo cuando se va a abandonar la “segunda residencia”. De esta forma, no importa si va a transcurrir mucho o poco tiempo hasta la vuelta. No consumirá y no habrá riesgos.