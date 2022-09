La vida de Esperanza Aguirre siempre ha estado ligada a la Comunidad de Madrid por la cantidad de años en los que estuvo como presidenta, aunque ya era conocida anteriormente por su labor al frente del Ministerio de Educación y Cultura o la presidencia del Senado.

Ahora ya no está en primera línea política, pero sigue siendo una de esas personas que, cuando habla, es escuchada y no deja indiferente a nadie porque no tiene ningún problema en valorar la actualidad y decir lo que piensa sin filtro alguno.

Y aunque en Madrid la gastronomía es fantástica, en Zaragoza no nos quedamos atrás para nada. Te hemos recomendado multitud de restaurantes baratos, originales, en el centro, con terraza o en zonas clave como la plaza San Francisco o Puerto Venecia, pero sabemos que somos injustos por dejarnos tantos y tantos sitios de calidad.

Y uno de ellos, una pequeña taberna de Zaragoza, ha conquistado a la mismísima Esperanza Aguirre. Tanto es así que hasta se ha echado una foto con el postre en cuestión. La expresidenta de Madrid fue a la Taberna El Sardi (en la calle Eduardo Dato, junto a Hernán Cortés y la calle Princesa) y se pidió una tarta de queso de postre, de la cual se enamoró.

"Nuestra tarta de queso tiene una nueva adicta. Anoche pudo disfrutar de nuestra casa Esperanza Aguirre y su familia. Persona cercana, cariñosa y natural. Gracias por tus palabras sobre Taberna El Sardi y familia", escribió la cuenta de Instagram del establecimiento.

Con el mensaje anterior ya se intuye que dejó una grata impresión en su visita al bar, pero eso se confirma en los comentarios ya que escribieron los dueños que ella y su marido "son un encanto" y, en otro aseguraron que "es una fenómeno".