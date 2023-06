La llegada del buen tiempo supone un problema para muchas familias que deben de dar salida a las prendas de invierno y entrada a las de verano. El cambio de armario se ha convertido en una tarea cada vez más odiada para las personas que les toca. La importancia de cómo guardar la ropa para que abulte menos espacio y evitar las arrugas se ha convertido en una misión delicada y cuidadosa. Para ello existen multitud de trucos y claves para que el cambio de armario sea una tarea fácil y sencilla. También debes de tener en cuenta cómo conservas la ropa durante el tiempo almacenado. La humedad y el polvo pueden estropear tus prendas favoritas.

En ocasiones resulta complicado deshacerse de la ropa que no nos ponemos. Hay prendas que tienen un alto valor afectivo y otras que han podido ser un regalo de alguien cercano, pero tenemos que dejarlas fuera de nuestro armario si queremos ganar espacio. Por eso, es recomendable analizar que pendras has utilizado más o cuales no. Si la respuesta es negativa, la puedes vender online o donarla a las personas que más lo necesitan. Si tienes dudas sobre el uso, ha surgido un truco en la red que te servirá de gran ayuda.

Un truco infalible

Ordenar el armario es una de las tareas más costosas del hogar. Pero existe un truco que te resultará muy eficaz cuando llegue la hora del cambio. Solo necesitarás una percha para poder llevarlo a cabo. El funcionamiento de este truco es muy sencillo y apenas tardarás un par de segundos en llevarlo a cabo. Las perchas nos pueden servir de gran ayuda a la hora de elegir entre deshacernos de una prenda o no. Para poner el truco en funcionamiento debes hacer lo siguiente.

A la hora de hacer el cambio, consiste en colocar todas las perchas con la ropa en la misma dirección. Conforme te vayas poniendo la ropa, dale la vuelta a las perchas por cada prenda que te pongas. Para ello, asegúrate de que todas miren hacia el mismo lado antes de ponerte nada y, a medida que vayas haciendo uso del vestuario, te darás cuenta de lo que realmente no utilizas. De esta manera, cuando llegue el cambio de temporada, podrás observar que prendas has utilizado más y cuales menos.