No es fácil tener los armarios ordenados. A la ropa que nos ponemos habitualmente, se unen prendas que sabemos que no nos vamos a poner en otra ocasión porque se han pasado de moda o, directamente, no son de nuestro agrado. También se acumula ropa de otra estación y que tardaremos en volver a usar.

Ordenar el armario es siempre una de las tareas que más cuesta del hogar. Los cambios de estación o simplemente el hecho de ir comprando ropa nueva hace que constantemente vayas teniendo que poner en orden el armario si quieres que no sea un caos. Pues bien, Ikea te propone una forma para tenerlo siempre ordenado de forma rápida y económica. Se trata del burro para ropa MULIG, que tiene unas medidas de 99x152 cm, ideal para prendas y complementos que puede servir para cualquier hogar. Puedes colocarlo en cualquier lugar de casa incluso en balcones o el cuarto de baño, ya que por su composición y características soportará esas condiciones sin ningún tipo de problemas. Un producto barato El precio de este producto es de tan solo 9 euros y soporta hasta 20 kilos de peso. Desde Ikea recuerdan que su mantenimiento se basa en la limpieza con un paño húmedo que mezcle agua y algún jabón suave antes de pasar un paño seco para secar. La base de plástico evita que la superficie se raye. Perfecto para todas aquellas prendas que ya no tienen cabida en tu armario. Incluso, con una buena organización, puede servir para colocar tus prendas más usadas a diario, y que el hecho de decidir cada mañana qué ponerte para ir a trabajar deje de ser una tarea que nos lleve más de dos minutos.