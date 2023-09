Con el calor y el sol del verano, la piel se reseca y sufre la falta de hidratación. Un buen cuidado facial después de las vacaciones nos va a permitir recuperar su firmeza y elasticidad de cara al otoño, combatir los efectos del sol sobre el rostro y conservar nuestro bronceado durante más tiempo.

Dentro de los productos para el cuidado facial, destacan los de cosmética natural con aceites esenciales respetuosos con nuestro cuerpo y con el medio ambiente, como puede ser la lavanda, con numerosas propiedades hidrantes, cicatrizantes, anti inflamatorias y antibacterianas.

Además, gracias a su propiedad emoliente, la lavanda tiene un gran poder regenerador y suavizante de la piel, lo que le hace ideal para todo tipo de pieles y muy recomendable en los casos de dermatitis, piel atópica o acné.

Julia Martín, farmacéutica y responsable de la línea de cosmética natural de Ama Lavanda, centro especial de empleo de la Fundación Térvalis, nos recomienda una rutina de cuidado facial tras las vacaciones con cuatro productos de lavanda.

Elaborados con ingredientes naturales de la provincia de Teruel, se podrán adquirir próximamente en su nueva tienda online, de manera individual o en pack, con importantes descuentos. También se pueden encontrar en la tienda de la Fundación Térvalis en la plaza de los Amantes de Teruel capital.

¿Cómo conseguir una piel firme y radiante tras el verano?

Antes de pasar a conocer los cuatro productos de cosmética natural para el cuidado facial después del verano, veamos esta rutina en tres pasos para conseguir los mejores resultados en el cuidado de la piel.

Lo ideal es hacerlo por las noches, antes de acostarnos, para conseguir un rostro luminoso y resplandeciente cuando nos levantemos a la mañana siguiente.

Limpieza : Lavarse la cara con un buen jabón para desmaquillarse o eliminar la suciedad acumulada durante el día es básico para que los productos que nos apliquemos en nuestra rutina diaria de cuidado facial logren sus efectos.

Masaje: Masajear nuestro rostro con algún aceite o producto calmante nos ayudará a aliviar las tensiones y es un buen tratamiento para eliminar las arrugas de expresión. Podemos emplear técnicas de yoga facial o instrumentos como los rodillos faciales.

Hidratación: Por último, y no menos importante, es fundamental que hidratemos nuestro rostro con una crema hidratante para proporcionarle la elasticidad y firmeza que necesita. Si quieres un consejo: realiza movimientos ascendentes, sobre todo en los pómulos y el contorno de los ojos, y no te olvides del cuello. De esta manera lograremos prevenir la aparición de arrugas.

Cuatro productos de cosmética natural para el cuidado de la piel tras el verano

Ahora sí, veamos cuáles son los productos de cosmética natural que Julia Martín nos recomienda para la puesta a punto de nuestra piel tras las vacaciones.

Hay que recordar que todos los productos de Ama Lavanda proceden de agricultura ecológica, son cruelty free y están elaborados con ingredientes cien por cien naturales de la provincia de Teruel, de manera totalmente artesanal. Además, suponen un ejemplo de economía social ya que la fabricación de estos productos da empleo a personas con discapacidad.

Limpieza facial con jabón natural de lavanda

Su elaboración se basa en procesos artesanales y materias primas naturales. El resultado es un jabón que funciona muy bien y no reseca la piel. No produce tanta espuma como otros jabones ya que no lleva componentes artificiales ni sintéticos, pero limpia en profundidad.

Bruma de lavanda para una limpieza profunda

Esta consiste en un agua floral de lavanda ecológica obtenida por separación mediante decantación del aceite esencial tras la destilación al vapor de flores de lavanda. Esta bruma puede usarse para la limpieza del rostro, retirando con un algodón todas las impurezas como si fuera un tónico natural. No lleva alcohol y no irrita.

Sérum facial reafirmante de lavanda

A diferencia de las cremas hidratantes, los sérum son productos oleosos que tienen una textura más líquida y ligera, que ayuda a que los ingredientes se absorban y penetren de manera más fácil y rápida. Lo ideal es combinar en tu rutina de cuidado facial el sérum con la crema hidratante ya que se potencian los principios activos de ambos.

El sérum facial reafirmante de Ama Lavanda combina aceites aptos para pieles secas y mixtas que se absorben muy fácilmente, como los de almendras, jojoba y hueso de albaricoque. Todos ellos con un gran poder nutritivo pero que no producen acné ni hacen que se engrase en exceso la piel.

Crema facial nutritiva y reafirmante

Más concentrada que el sérum, posee otra combinación de aceites tanto vegetales como esenciales (lavandín y limón) que favorecen la regeneración de la dermis y la regulación de los poros. Ideales para pieles mixtas.

Crema de manos, bálsamos labiales y aromaterapia de lavanda

Además de los productos para el cuidado de la piel, Ama Lavanda también cuenta con agua de lavanda y agua de lavanda intense, colonias con bajo contenido en alcohol, así como con sueño de lavanda, un roll on que puede aplicarse en muñecas y cuello para relajarse y conciliar el sueño o llevar en el bolso como perfume.

También hay disponibles una nueva crema de manos y dos bálsamos labiales de esencia de lavanda combinada con distintas materias primas, una con manteca de karité y otra con aceite de coco.

Todo ello se completa con una línea de productos de aromaterapia que incluye mikados para el hogar, ambientador para el coche, velas aromáticas y saquitos de lavanda para armarios de la ropa.

¿Dónde comprar cosmética natural de lavanda?

Los productos de cosmética natural de lavanda de Ama Lavanda se pueden adquirir en la tienda de la Fundación Térvalis en la ciudad de Teruel (plaza de los Amantes) y en los centros de Dinópolis de toda la provincia.

Desde este mes de septiembre, Ama Lavanda cuenta con una nueva tienda online donde puedes encontrar todos sus productos y propuestas de packs para disfrutar de todos los beneficios de la lavanda para el cuidado de la piel.