El router se ha convertido en un elemento imprescindible en muchos hogares. Desde la llegada de Internet a nuestras vidas, este dispositivo se ha convertido en un útil más de nuestras casas. Este aparato tiene la función de proporcionar conexión vía WiFi o vía cable a toda la estancia, además de permitir ver la televisión, entre otras ventajas. La instalación de este tipo de dispositivos ha aumentado considerablemente a raíz de la pandemia.

Sin embargo, los routers instalados por las compañías no siempre dan cobertura en todos los rincones de nuestras casas y el principal erro viene cuando decidimos colocarlos cerca de nuestros televisores. Para sacarle un mejor provecho, lo ideal es colocarlo a una altura por encima de los dispositivos que se van a conectar, pero debemos tener en cuenta una serie de ejemplos donde no situarlo.

Nunca al lado de la tele

Los expertos aseguran que hay varias razones por las que no se debe colocar nuestro dispositivo router al lado del televisor. En primer lugar, se puede sobrecalentar por el calor que desprende este aparato. Esta circunstancia reduce su rendimiento y podría ocasionar algún tipo de daños en los componentes internos.

La segunda razón tiene que ver con la televisión. Si lo ponemos cerca, puede provocar interferencias en la señal WIFI a la hora de conectar algún dispositivo inalámbrico. Por ejemplo, al conectar unos auriculares Bluetooth, estos funcionan con la misma frecuencia que el router, 2,4 GHz.

La última de las razones está relacionada con la ubicación del aparato. Lo ideal es colocarlo en una zona central de nuestro domicilio para que la señal puede llegar bien a todas zonas de la casa. Es un error hacerlo en el salón porque, normalmente, esta habitación no suele estar situada en la zona central de nuestra casa.

Forma de colocar

Si eres de los que no concibe que el router WIFI esté en el salón, los expertos recomiendan que la distancia con la televisión sea de entre 1,5 y 2 metros. De esta forma, te aseguras que no provoque interferencias y que el calor no afecte directamente al aparato.

El router no debería tener objetos enfrente o cerca que pueda bloquear su señal. En el caso de tener antenas externas, los usuarios pueden hacer una prueba de colocación en distintos ángulos para lograr una mejor conexión y funcionamiento del dispositivo en cuestión.

Más dispositivos, peor conexión

Aunque parezca algo evidente, es necesario recordar que cuantos más dispositivos estén conectados al aparato, peor será la calidad de la conexión. En caso de que tengamos muchos dispositivos en casa, quizás sería el momento indicado para considerar una mejora de la tarifa, contratando una velocidad mayor.

También habrá que asegurarse de que no haya intrusos que se estén aprovechando de nuestro router. Para ello, lo ideal será establecer una contraseña difícil de adivinar, que combine mayúsculas, minúsculas y números, además de que no debe incluir información personal o datos que puedan ser fácilmente conocidos por otras personas.