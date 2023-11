Habiendo dejado atrás la campaña de Halloween y los artículos más terroríficos, los supermercados y otros comercios ya han empezado a ambientarse para la siguiente gran fecha que le sigue: la Navidad. Esta época es una de las más ansiadas del año y, para compensar la espera, las estanterías de los negocios se llenan cada vez más pronto de productos típicos de estos días.

Los turrones, los polvorones, el confeti y el 'brilli brilli' se dejan ver en múltiples locales a mediados de noviembre, cuando todavía falta más de un mes para la llegada de Papá Noel. Y, como en todo, hay quien pilla las últimas semanas del año con más ganas que otros. Están los que ya han comenzado a entrenarse con los calendarios de Adviento antes del gran día y quien ya haya rescatado todos los adornos y el árbol de los garajes o trasteros.

Decorar la casa y poner el árbol es uno de los momentos preferidos de los amantes de la Navidad, aunque también puede ser el más desesperante. ¿A quién no se le han caído las luces de un lado cuando intentaba apañarlas por el otro? O ¿a quién no se le sujetaban las bolas en las ramas? Por no hablar de los que tengan mascotas: el árbol parece el lugar ideal para intentar colgarse e incluso tirarlo, obligando a sus dueños a empezar con el montaje casi de cero.

La solución de Lidl

Para darle estabilidad al árbol de Navidad ante los 'ataques' de nuestros amigos de cuatro patas, Lidl tiene en sus tiendas físicas y online el remedio infalible. Es un soporte para el árbol que asegura la firmeza "gracias a su sujeción con alambre tensor". En este momento, está rebajado al 19%, con un precio final de venta de 16 euros.

El producto funciona con un bloqueo de seguridad que puede aflojarse y tensarse en función de las medidas del tronco a través de un pedal. Además, su mecanismo de cierre "se adapta automáticamente a cada forma", según la descripción de la página web, y cuenta con un depósito de agua de 2,5 litros con indicador y aviso de rebosamiento. El artículo es compatible con árboles de hasta 2,5 metros de altura y de entre tres y doce centímetros de diámetro.