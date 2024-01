Los misterios de Zara son de las cuestiones más repetidas cuando vamos a comprar a una tienda de Inditex. En ocasiones no nos damos cuenta de detalles que hay en las tiendas, en las etiquetas o en la propia ropa y no hay mejor fuente para enterarse de todo esto que las dependientas de Zara.

Ellas son las verdaderas expertas en todos los “intringulis” de la tienda y las que mejor nos pueden orientar en este sentido. La murciana Miriam Cava lo sabe y por eso en sus vídeos de Tiktok (tiene más de 20.000 seguidores en esta red social) siempre nos revela algún truquito para aprovechar al máximo la experiencia en Zara.

El último vídeo sobre trucos nos ha encantado y te los vamos a resumir aquí.

La bolsa de zapatos y bolsos de Zara

Seguro que cuando has hecho un pedido de zapatos y bolsos en Zara lo has recibido en la típica bolsita blanca de tela con el logo estampado. Pues bien, si vas a devolver el producto no hace falta que también devuelvas la bolsita, te la puedes quedar. Miriam afirma: “Quédatela, nosotras la tiramos, son de uso personal. Es un desperdicio tan grande…”. Seguro que más de una vez la has devuelto pensando que si no, no te iban a cambiar o devolver el producto, pues no, no las necesitan.

En este sentido, explica que ella le da mucho uso ya que son ideales para guardar zapatos y bolsos y nosotras añadimos que son ideales para llevar la ropa y los complementos de viaje, e incluso como neceser o para meter la ropa sucia. Las utilidades son muchas y lo mejor: no hace falta que las devuelvas.

Carteles en las mesas

Cuando te acerques a una mesa de pantalones de Zara no hace falta que revuelvas todos para ver cómo son, es todo mucho más fácil. Hay un cartelito junto a la mesa que te dice exactamente lo que está ahí: el nombre del modelo, si son de tiro alto, medio a bajo, cómo son de ajustado y el largo.

La verdad que en el nombre de los jeans de Zara es un poco locura: flare, wide leg, cropped flare, Marine Straight, Sculpt, Mom Fit, Carrot… Así que estos carteles nos ayudarán un poco más a elegir la prenda perfecta.

Las tiras de las prendas

Las famosas tiras que cuelgan de ciertas prendas… ¡No las cortes! Miriam nos explica que están colocadas estratégicamente para que las enganches de las perchas y así no se caigan las prendas al suelo. La verdad es que son prácticas para eso pero a veces es un poco complicado que no se vean cuando te pones la prenda y queda horribles.

Los símbolos de las etiquetas

Hubo un tiempo en el que muchos nos devanamos los sesos pensando qué significaban unos símbolos que aparecían en las etiquetas de Zara. Pues bien, no son nada. Por lo menos nada que nos interese a nosotras, los cuadrados, círculos y triángulos identifican distintas secciones de las tiendas. Así que las dependientas las usan para colocar las prendas, a tí, no te influye en nada.

Más trucos de Zara