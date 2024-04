Garbiñe Muguruza, tajante ante las críticas por su aumento de peso tras su retirada

Alejada de las pistas desde febrero de 2023, Garbiñe Muguruza anunciaba hace unos días lo que se había convertido en un secreto a voces: su retirada definitiva del tenis. "Hasta aquí he llegado. He tomado la decisión poco a poco. Cada día que pasaba me sentía mejor y no echaba nada de menos el circuito. Siento que ha llegado el momento de retirarme y abrir una nueva vida. Me siento muy joven para esa palabra, pero quería decirlo y ya está", reconocía emocionada la jugadora, de 30 años.

Ganadora de Roland Garros en 2016, Wimbledon en 2017 y la Copa de Maestras en 2021, Garbiñe ha confesado que sus prioridades han cambiado progresivamente y entre sus próximos retos está casarse con el modelo y empresario Arthur Borges, convertirse en madre o tener un perro.

Abrumada por la cantidad de mensajes que ha recibido tras hacer pública su retirada, la ya extenista ha reaparecido en la gala de los Premios Laureus celebrada este lunes en Madrid. Acompañada por su prometido, Muguruza lució un elegante diseño morado con escote halter, flores al cuello y corte imperio que evidenciaba su ligero aumento de peso tras dejar el estricto entrenamiento que siguen las deportistas de élite.

Una nueva silueta que ha desatado numerosos comentarios en redes sociales, a los que la vasca no ha tenido problema en responder con una sonrisa: "Oye, si no entreno, ¿qué voy a hacer? Yo quiero vivir la vida, quiero disfrutar, el régimen de entrenamiento es extremadamente duro la verdad, entonces cuando uno vive más la vida y te relajas, quieres disfrutar de ella, ¿no? Y ese físico de atleta olímpica, ya sabemos todas que... A ver, vamos a ser claras. Lo importante es mantenerse sana y en forma y disfrutar de la vida" ha zanjado.

"Mi retirada es algo que hacía tiempo que iba digiriendo mes a mes, hay que saber también cuándo pasar capítulo, ¿no? eso es muy importante. Yo sentí que era un buen timing en mi vida. Ahora quiero un cambio en mi vida, una boda, un perro...", afirma, reconociendo que en su decisión de colgar la raqueta ha pesado su vida personal y sus ganas de hacer otras cosas.

Inmersa en los preparativos de su 'sí quiero' a Arthur Borges un año después de su compromiso, Garbiñe adelanta que su enlace se celebrará en nuestro país aunque todavía no puede dar detalles de la fecha ni el lugar. "Es en el sur de España, con calma pero sí, ya sabréis" nos ha contado ilusionada, manteniendo por el momento su secreto mejor guardado.

"El tenis profesional es muy duro y también es un alivio también no tener que estar sufriendo con lesiones. Yo también he sufrido mucho del cuerpo, es duro y estoy contenta, es un buen timing para retirarme" añade, confesando que no se arrepiente en absoluto de su decisión y ya está pensando en el futuro. "Me encantaría formar una familia, creo que es algo que me he perdido mucho en esta vida del tenis profesional. Echo de menos esa calidad humana y un hogar, eso es muy importante, un hogar" desvela, feliz por el futuro que le espera.