El pleno del Ayuntamiento de la capital aragonesa ha aprobado una moción, con los votos a favor de PP, Ciudadanos y VOX y en contra de PSOE, Zaragoza en Común y Podemos, que pide al Gobierno de España defender y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley y no conceder indultos a los políticos del 'procés' condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de fondos públicos.

La moción ha sido presentada por PP y Cs y el texto aprobado subraya que los citados condenados no han dado muestras de arrepentimiento y además han manifestado su intención de volver a llevar a cabo actuaciones contrarias a la legalidad, por cuyos delitos fueron juzgados y condenados el pasado octubre de 2019, tras el intento de 2017 de subvertir el orden constitucional en el Estado Español.

La iniciativa también solicita a todos los grupos políticos del Congreso y el Senado que rechacen el indulto de estos presos. Además, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza expresa su "respaldo absoluto" a la Constitución española y a la unidad de la nación y explicita su "completo apoyo" al ordenamiento jurídico y al sistema judicial, con especial énfasis en el Tribunal Supremo, al tiempo que exige al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "que cese en su estrategia política de menoscabar el funcionamiento de las instituciones del Estado".

Asimismo, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha respaldado el informe del Supremo sobre los indultos y ha solicitado al Ejecutivo central asumir los argumentos del mismo.

Debate intenso

La moción se ha sustanciado por el trámite de urgencia y tras haber rechazado PP, Cs y VOX el debate de otra del PSOE, también por el trámite de urgencia, que condenada el asesinato machista ocurrido el pasado fin de semana en Zaragoza, que costó la vida a una mujer de 35 años y que planteaba varias medidas para luchar contra la violencia de género.

Esto ha propiciado un debate tenso, en el que PSOE, ZEC y Podemos han dividido sus turnos en la moción sobre los indultos en dos partes para poder abordar ambas cuestiones, recibiendo el aplauso del público asistente, entre quienes había representantes de cuatro entidades que iban a intervenir en la moción sobre violencia de género, pero que al no debatirse no han podido hacerlo.

Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha cerrado el debate y ha esgrimido que la moción de los indultos sí interesa a los ciudadanos. Según ha expuesto, de producirse éstos, será "uno de los hechos políticos más relevantes en la historia de la democracia" por su "ataque directo desde el Gobierno de España a la Constitución" que responde a un "pago político, a un chantaje" que acepta Pedro Sánchez "para seguir durmiendo en la Moncloa".

Azcón ha advertido de que esta decisión tendrá "consecuencias" porque es "inaceptable e insoportable" para los españoles y ha lamentado que los concejales socialistas de Zaragoza no se hayan sumado a la moción y se encaminen hacia "el barranco".

Cambios

La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, de Cs, ha expuesto el cambio "radical" del discurso del presidente Sánchez en esta cuestión, "abriendo la puerta en las últimas semanas a indultar" a los presos del 'procés', a pesar del pronunciamiento en contra del Supremo, que ha resaltado, además, "que los condenados no muestran arrepentimiento".

Ha dicho que el objetivo de la moción era conocer la posición del grupo socialista "para que nos diga alto y claro si está del lado de la justicia o de sus interese partidista, si va a respetar la separación de poderes o va a ejercer de forma abusiva su poder ejecutivo".

Fernández ha opinado que el Gobierno de España "quiere humillarnos con estos indultos" y "hacer que aquí no ha pasado nada" y ha anunciado que su partido "irá a Europa si hace falta y a los tribunales".

La concejal del PP, María Navarro, del PP, ha lamentado que Sánchez "vuelva a faltar a la palabra a los españoles", algo que ha considerado que se debe "a que nuestro país le da igual y lo primero son sus intereses porque el PSOE solo gobierna para sí mimo y ha mentido de manera sistemática, dando alas al independentismo para retar al Estado de Derecho".

El portavoz adjunto del PSOE, Alfonso Gómez Gámez, ha criticado una iniciativa que habla de un "futurible", en la que "se están poniendo la venda antes de la herida" y ha rechazado "que vengan los pirómanos a apagar el fuego de Cataluña", en referencia al PP, un partido "que no soporta que gobierne el PSOE y que en Cataluña es irrelevante, aunque Ciudadanos pronto les va a hacer la competencia".

Indignación

La concejal socialista, María Ángeles Ortiz, ha transmitido su "indignación absoluta" por no haber aceptado su moción sobre violencia de género y ha anunciado que el lunes la presentará para su debate en el próximo pleno. "Este gobierno de PP-Cs y VOX ha impedido condenar la violencia machista en esta ciudad, algo absolutamente grave y vergonzoso" y "no ha dejado hablar a las entidades y a las mujeres".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Lola Ranera, que iba a defender esa iniciativa, ha preguntado al equipo de gobierno cómo van a explicar a partir de ahora a los ciudadanos, cuando acuda a los minutos de silencio por la violencia machista, "que es más urgente hablar del 'procés' que de esto".

El portavoz de ZEC, Pedro Santisteve, que ha expresado su "sonrojo" por lo ocurrido y ha esgrimido que la moción sobre los indultos "no tiene ningún sentido" porque es una competencia discrecional del Ejecutivo la concesión de los mismos "y el 90 por ciento son dados por el Gobierno en contra del tribunal sentenciador".

La concejal de ZEC, Luisa Broto, ha estimado que el pleno "no ha estado a la altura de la ciudadanía; hay una aritmética política, pero los derechos humanos y la protección de la vida están por encima de todo". "Es una vergüenza no tener 30 minutos para hablar en el pleno de una vecina que ha fallecido asesinada, no nos podemos acostumbrarnos a esto", ha sentenciado.

El concejal de Podemos, Fernando Rivarés, ha opinado que la moción de PP y Cs supone "tiempo que robamos" a cuestiones que tienen que ver directamente con la ciudad, ha defendido "el diálogo y no judicializar un conflicto como éste", aunque "no compartimos la posición de los independentistas".

La concejal de Podemos, Amparo Bella, ha enfatizado que el machismo "mata" y ha asegurado que la moción planteaba cuestiones novedosas. Ha respondido así a los grupos que han rechazo su debate al argumentar que ésta era una cuestión ya tratada en el pleno y que no aportaba nada nuevo, además de que el consistorio ya ha condenado este asesinato y la violencia de género.

El concejal de VOX, Julio Calvo, ha recordado que su partido ejerció la acusación popular y contribuyó, junto con la Fiscalía, a estas condenas, para considerar que Sánchez "tergiversa la justicia" y "está en manos de partidos que quieren romper España".