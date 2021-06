El Ayuntamiento de Zaragoza está utilizando desde este jueves una nueva técnica para desinfectar las riberas del Ebro con la intención de acabar con las larvas de la mosca negra, dado que este año se prevé una temporada muy problemática. Con un dron, se va a fumigar tres puntos del río (la zona del Club Náutico, la de la Expo y Juslibol), lo que permite llegar a rincones que antes, con las barquitas que se utilizaban, resultaban inaccesibles.

La falta de riadas y el crecimiento de las temperaturas en las últimas semanas han permitido a las algas del río, los macrofitos, desarrollarse más que otros años, por lo que estos pequeños insectos voladores tienen más comida y más sitios donde criar. De ahí que las incidencias por picadura de mosca negra se hayan multiplicado en las últimas semanas aunque se espera que, una vez iniciados los nuevos tratamientos antiplagas, las molestias vayan a la baja.

El dron tiene un depósito con capacidad para diez litros de plaguicida, que es biológico y resulta inocuo para el resto de especies que habitan en el río. El producto (similar al que se utilizaba hasta ahora) utiliza una bacteria, la bacillus thurigiensis, que es capaz de matar a las larvas de la mosca negra. Estos insectos ponen huevos de los que después nace una pequeña “oruga”, que se convierte en una pupa de la que sale la mosca adulta. Por ello, acabar con el animal en su fase larvaria ayuda a prevenir la expansión de esta especie.

Uno de los puntos más problemáticos del Ebro se encuentra en la orilla izquierda justo antes del puente de Piedra, en donde hay un triángulo de unos 300 metros de lado con muchas algas. Con el dron, una superficie así puede cubrirse en 10 minutos. Además, el insecticida no solo actúa allí donde se arroja, sino que con la corriente se dispersa y puede actuar en un recorrido de hasta tres kilómetros.

Las primeras catas en el río para valorar la presencia de este insecto comenzaron en mayo. Desde entonces, cada 15 días se toman muestras y se comprueba si el número de larvas crece mucho, como está ocurriendo este año (a diferencia del pasado, cuando apenas hubo mosca negra). “Hasta la fecha han ido creciendo las larvas que se han ido identificando. El problema ha crecido en muy pocos días y ha habido una eclosión enorme”, ha dicho Emilio Martínez, veterinario del Instituto Municipal de Salud Pública de Zaragoza (IMSP), quien ha explicado que es ahora el momento de más expansión de este insecto, pues se espera que en julio bajen ya las incidencias que provoca.

Una vez realizada la desinfección con el dron, se seguirán repitiendo las catas para ver si es necesario repetir el proceso. “El río es un ecosistema dinámico y dependiendo de muchos factores, como la lluvia o las temperaturas, puede que sea necesario fumigar otra vez”, han comentado los responsables de la empresa plaguicida, Lokímica, que cuenta también con helicópteros para realizar estas mismas tareas en caso de que la zona sobre la que actuar fuera más grande.

No obstante, a pesar de haberse notificado un incremento de la presencia de este bicho, no hay datos sobre el número de picaduras o problemas que ha generado. La mosca negra no solo actúa cerca del río ya que puede volar lejos del agua y expandirse por toda la ciudad. Muestra de ello es que una de las zonas más problemáticas estos días atrás ha sido la plaza San Francisco y el entorno del campus universitario. Una de las medidas de prevención contra las picaduras es untarse la piel con crema (si contiene repelente, mejor) para crear una especie de película o barrera física que impide a la mosca morder, ya que no pica como los mosquitos.

Además de en el Ebro, el consistorio también está actuando en el Gállego, donde aguas arriba la Mancomunidad del Bajo Gállego también está desinfectando el cauce, lo que ayuda a acabar con este insecto de forma definitiva. El problema es que en el Ebro, solo Zaragoza fumiga sus orillas, pues ni los pueblos de la ribera alta ni de la baja lo hacen, lo que impide un control efectivo de esta plaga.

3.500 palomas atrapadas

El veterinario del IMSP también se ha referido este jueves a la plaga de garrapatas que afecta a varios parques de la ciudad. La fumigación, que se realiza de noche, de las zonas verdes contra este insecto comenzó el pasado martes y acabará mañana, aunque según ha alertado Martínez una medida más efectiva sería actuar contra la plaga de conejos que afecta al sur de la ciudad. El problema aquí, ha dicho el veterinario y la concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca, es que el ayuntamiento no puede hacerlo ya los mamíferos se extienden más allá de los límites de la ciudad, por lo que sería la DGA quien debiera, han defendido.

Por otra parte, Chueca ha anunciado también que “en los próximos 15 días” se adjudicará el nuevo contrato de servicios para el control integral de plagas en el municipio. Se dividirá en tres lotes y se está licitando por un importe inicial de 273.000 euros anuales, lo que supone un 390% más que los 70.000 euros que se venían destinando hasta ahora.

Con este contrato se elaborará también un censo anual de palomas en la ciudad y se harán capturas y retirada “en aquellas zonas de afección a la ciudadanía”, explica el consistorio. En lo que llevamos de año se han recibido un total de 136 denuncias solicitando una intervención por “una excesiva presencia” de estas aves tan frecuentes. Hasta el momento se han atrapado 3.500 ejemplares en 13 puntos de la ciudad.

Con respecto a desratizaciones, se han recibido en total 235 denuncias en los seis meses que van de 2021, las que han supuesto un total de 811 actuaciones.